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"Yeni parti; milliyetçi, muhafazakâr ve Atatürkçü olacak"

Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener önderliğinde kurmaya hazırlandıkları yeni partiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 14:07
"Yeni parti; milliyetçi, muhafazakâr ve Atatürkçü olacak"

Halaçoğlu açıklamasında, 'Milliyetçi muhafazakâr, Atatürkçü olacak; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkacak parti olacak. Herkes kendini burada bulacak' dedi. 

Halaçoğlu'nun "Herkes kendini burada bulacak" şeklindeki sözleri, "FETÖ'cülere de kapımız açık" olarak yorumlandı.

Habertürk'e konuşan Halaçoğlu şu şekilde konuştu:

Eylül, olmazsa ekim: Ülkenin birtakım sorunlarını çözecek projelerin hazır olması gerekiyor. Genel merkez tüzüğün hazırlanması... Kurucular kuruluyla ilgili çok önemli gelişmeler, kişiler var ama daha geniş bir kitle ile temas var. Önümüzdeki eylül olmasa da ekim ayında ortaya çıkacak parti.

Cuma namazı: İnsanlar artık cuma namazına gitmek istemiyor, siyasi propaganda merkezi haline getirildi camiler. Bundan kurtulacak bir yol lazım. 'Bu alternatiftir' diye güvenilecek bir siyasi yapıya şiddetle ihtiyaç var. Başta Meral Hanım olmak üzere bütün arkadaşlar rüzgâr almış durumda. Bir siyasi oluşum beklentisi var. Bu yapı kendisini 'Sağcı', 'Solcu' diye nitelendirmeden, milli refleks halinde düşünüyor.

Kendini bulacak: Bu parti; milliyetçi muhafazakâr, Atatürkçü olacak; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkacak parti olacak. Herkes kendini burada bulacak. AKP’nin de CHP’nin de savunduğu şeyler var burada. Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar ayağa kaldırmak için bir siyasi oluşum. 'Türk milletinin özünden çıkmış milli bir hareket' diyebilirsiniz.

Defolu giremez: Kurucular kurulunu gördüğünüzde, 'Her kesim temsil ediliyor' diyeceksiniz. Bazı ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz; dürüstlük. Defosu olmasın. Bundan taviz vermeyiz. Yolsuzluk gibi... Onları istemiyoruz. Cumhuriyet’in temel değerlerine aykırı tavır içinde insan istemiyoruz. Atatürk’e, Cumhuriyet’e sahip çıksın. Dini de siyasete alet edecek durumda olmasın ama inancımızın değerini bilsin. Partilerde siyaset yapanların yanı sıra partilere girmemiş kişiler de var. Küskünler partisi olmayacak. 'Biz' diyoruz, 'Ben' demiyoruz. Egolarımızı, nefsimize yönelik arzu ettiklerimizi bir kenara bırakıyoruz. Bizi kimse, 'şucu bucu' diye nitelendirmesin.

500 bin imza: (Meral Hanım nasıl aday gösterilecek?) İstersek, 300 bin, 500 bin imza da toplarız.

FETÖ mücadelesi: Ben Batı Çalışma Grubu’nu, bunların okulları konusunda uyarmıştım. 25 sene sonra 'Sen haklıymışsın' diyorlar. Gerçekten hükümetin FETÖ ile mücadele ettiğine inanmam için siyasi ayağını ortaya çıkarıp bertaraf etmesi lazım. Bunu kendi siyasi çıkarları için kullanılır hale geldi. (Bu hareket bir tertip miydi?) Kendi içinizdeki yapılanmasını ortadan kaldırırsanız, samimi mücadele ettiğiniz ve tertip olmadığı ortaya çıkar.

50+1’e kilitlendik: Artık 200 milletvekili de çıkarsanız iktidar değilsiniz. 50+1’i çıkarırsanız iktidarsınız. Biz buna kilitlendik. Türkiye’yi yönetmeye, Cumhurbaşkanı’nı çıkarmaya talibiz, Türkiye’yi parlamenter hukuk sistemine döndürme niyetindeyiz.

İlk turda: (Muhalefet tek aday üzerinde uzlaşabilir mi?) Hedefimiz ilk turda Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak. Halkın büyük çoğunluğunun bu yeni oluşuma destek vereceğini, Cumhurbaşkanı’nı ilk turda seçeceğimizi düşünüyorum. CHP’nin de milliyetçi oku var, temel değerlerine sahip çıkan şeyi var ama halkımızın bu konuda geçmiş dönemdeki hatayı görerek, bir kişiye oy vereceğini düşünüyorum.

1918 öncesi gibi: 41 ilde teşkilat kurmak yeterli seçime girmek için. Çok çabuk hallederiz, 1 hafta içinde tabelamızı koyarız. Akıl almaz bir teveccüh var. Herkes elimize sarılıyor; 'Size güveniyoruz. Size umut bağladık' diye. Sorunlar çok büyük. 1918 öncesi Türkiye’yi devralmış gibi olacağız.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 14:07
  1. yeni parti
  2. yusuf halaçoğlu
  3. merak akşener
  4. fetö
  • AliAli11 dk önce
    Adamların cumaya gitmediği belli.ne zaman siyasi bişey söylediler.siyasiden kasıt 15temmuz ise kimden yana olduğunuz belli oldu.Hutbede İslama uygun olmayan inkikapları mı övselerdi.siyaset dinin aletidir.asıl dinin emrettiklerini siyasetten yapmak gereklidir.
  • ArtukArtuk21 dk önce
    Hadi bakalım biraz sen oyna siyaset oyuncağı ile Fakat dikkat et senin gibi milliyetçi bir insan abd ve müttefiklerinin projesi olacak o Yen'i parltide nasıl duracak ben de onu merak ediyorum.
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