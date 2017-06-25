Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...

Trabzon'a gelen Koray Aydın, Kuzey Ekspres gazetesi sahibi ve yazarı Hasan Kurt'a konuştu.

MHP büyük kongresi öncesi, genel merkezin il kongrelerini yaptığını kaydeden Koray Aydın, "41 ilde kongre yapmışlar. Büyük kongre delegelerinin çoğunluğu asker delege! Asker delege ile yapılacak olan kongrenin sonucu şimdiden belli. Bir süre daha olan biteni gözlemleyeceğiz, istişarede bulunacağız ve yeni bir parti kurmamız gerekirse, kuracağız. Şu anda beklemedeyiz" diye konuştu.

“BİZDEKİ VE DİĞER PARTİLERDEKİ BU KIRILMA YENİ BİR PARTİ ORTAYA ÇIKARIR”

Koray Aydın, açıklamada şöyle dedi:

"Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni parti kurabiliriz de kurmayabiliriz de. Kurma ihtimalimiz daha fazla. Meral hanımla ve birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarla görüşüyoruz. Burada gördüğüm ve sizin gördüğünüz tablo her yerde aynı. Partinin tabanı ve dinamikleri bizimle birlikte hareket ediyor. Yeni parti kurulması gerekirse kurarız. Beklemedeyiz."