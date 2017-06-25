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Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...

MHP'den ihraç edilen isimlerden olan Koray Aydın, yeni parti kuracakları iddialarıyla ilgili konuştu.

25 Haziran 2017 Pazar 12:56
Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...

Trabzon'a gelen Koray Aydın, Kuzey Ekspres gazetesi sahibi ve yazarı Hasan Kurt'a konuştu.

MHP büyük kongresi öncesi, genel merkezin il kongrelerini yaptığını kaydeden Koray Aydın, "41 ilde kongre yapmışlar. Büyük kongre delegelerinin çoğunluğu asker delege! Asker delege ile yapılacak olan kongrenin sonucu şimdiden belli. Bir süre daha olan biteni gözlemleyeceğiz, istişarede bulunacağız ve yeni bir parti kurmamız gerekirse, kuracağız. Şu anda beklemedeyiz" diye konuştu.

“BİZDEKİ VE DİĞER PARTİLERDEKİ BU KIRILMA YENİ BİR PARTİ ORTAYA ÇIKARIR”

Koray Aydın, açıklamada şöyle dedi:

"Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni parti kurabiliriz de kurmayabiliriz de.  Kurma ihtimalimiz daha fazla. Meral hanımla ve birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarla görüşüyoruz. Burada gördüğüm ve sizin gördüğünüz tablo her yerde aynı. Partinin tabanı ve dinamikleri bizimle birlikte hareket ediyor. Yeni parti kurulması gerekirse kurarız. Beklemedeyiz."

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:56
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  • AliAli30 dk önce
    Kurunkurundeğilse boynumuzunölçüsü belli olmaz
  • Ülkücü gençlikÜlkücü gençlik1 sa önce
    Kurunda boyunuzun ölçüsünü alın. Partisiz kalmış ezik türkücüler. Maral mış, Koray mış sinan mışpööh pööh.güldürmeyin ülen
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