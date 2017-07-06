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Yeni parti için tarih açıklandı

Olağanüstü kurultay çalışmaları mahkeme kararıyla sonuçsuz kalan MHP'li muhalifler yeni parti için süreci başlattı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:58
Yeni parti için tarih açıklandı

Eski bakan Meral Akşener öncülüğünde başlatılan yeni parti çalışmaları, Kurban Bayramı sonrasında resmiyete bürünecek. İlk genel seçimlerde uygulamaya girecek Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum amacıyla çıkarılacak ve Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'da yapılacak değişiklikler de partilileşme sürecinde takip edilcek. 

MHP'li muhalif isimlerden Sinan Oğan'ın MHP'in 2018'de yapılacak olağan kurultayını bekleyeceği, Koray Aydın'ın ise MHP'de siyaset yapmaya devam edeceği ifade ediliyor. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:58
  1. Meral Akşener
  2. Sinan Oğan
  3. SİYASET Haberleri
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