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Yeni oyun peşinde! ABD'den dikkat çeken Münbiç açıklaması

Basın brifinginde ABD'li ve Türk gazetecilerin gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinin Münbiç’te ABD öncülüğündeki koalisyonun ortağı olarak PYD/SDG yerine Münbiç Askeri Konseyi’ni işaret etmesi dikkat çekti.

30 Ocak 2018 Salı 00:09
Yeni oyun peşinde! ABD'den dikkat çeken Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MÜNBİÇ'TEN ASKER ÇEKME KONUSU GÜNDEMDE Mİ?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel'in "Münbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya yanıt veren Manning, Türkiye ile Münbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu iletişimi "yakın ve devamlı" olarak tanımlayan Manning, Münbiç'teki durumun potansiyel saldırı ihtimaline karşı bir güç koruması konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.

YPG YERİNE "MÜNBİÇ ASKERİ KONSEYİ" VURGUSU: TEK MUHATABIMIZ BU KONSEY!

Türkiye'nin ABD kuvvetlerinin yerlerini bildiğini hatırlatan Manning, Koalisyonun Münbiç’te sadece Münbiç Askeri Konseyi ile ilişkisi olduğunu ve Konseyin Münbiç'i DEAŞ'a karşı savunmak için kurulduğunu iddia etti.

"YPG'Yİ MÜNBİÇ'TEN ÇIKARMA SÖZÜ VERDİNİZ, NEDEN SÖZÜNÜZÜ TUTMADINIZ" SORUSU

AA muhabirinin, ABD'nin Türkiye’ye PYD/PKK unsurlarını Münbiç'ten çıkarma sözü verdiğini ancak Türkiye'nin Washington'un bu sözünü tutmadığı yönündeki açıklamalarını sorması üzerine konuyla ilgili söz alan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Münbiç’in Münbiç Askeri Konseyinin kontrolünde bulunduğunu ve söz konusu organizasyonun yüzde 60’ının Araplardan, geri kalanın ise Kürt, Türkmen ve Hristiyan Suriyelilerden oluştuğunu ileri sürdü.

Binbaşı Galloway, SDG'nin (PYD/PKK) Münbiç Askeri Konseyini eğittiğini ve söz konusu konseyin yerel halk tarafından seçilen sivil yönetimi temsil ettiğini savundu.

İNTİHAR BOMBACISI PKK'LIYA İLİŞKİN SORU GEÇİŞTİRİLDİ

Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin sorunun Pentagon tarafından geçiştirilmesi dikkati çekti.

AA muhabirinin söz konusu teröristin, bombalı saldırı düzenlemesine tepkilerinin ne olacağını sorması üzerine sözü Rankine-Galloway’a devreden Manning, Afrin operasyonunun "dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği" yönündeki iddiaları yineledi.

"AFRİN'DEKİ YPG'LİLERLE HİÇBİR İLGİMİZ YOK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Binbaşı Galloway ise söz konusu iddialar konusunda elinde yeterince bilgi olmadığını söyledi.

Galloway şöyle devam etti:

"Afrin'de faaliyet gösteren Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele koalisyonunun parçası değil. Oradaki Kürt gruplarla çalışmıyoruz. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki Kürt grupların DEAŞ karşıtı koalisyon ile hiçbir ilgileri yok.”

Ancak Binbaşı Galloway, PYD/PKK militanlarının, Münbiç ve diğer ABD destekli bölgelerden Afrin'e geçtiği yönündeki bir soruya ise ellerinde bu geçişleri teyit edecek bilgi olmadığı yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 00:09
  1. terör örgütü PYD/PKK
  2. Münbiç
  3. ABD
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