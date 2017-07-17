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Yeni ortaya çıktı! Türkiye’nin en kritik kurumunda… ‘Eskort’ tuzağı!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hazine Müsteşarlığı ayağına yönelik iddianamede, örgütün, bürokratlara "eskort" diye tabir edilen kadınlarla kumpas kurduğu ortaya çıktı.İddianamede bu yolla hazine  bürokratlarını tasfiye ederek kendi mensuplarını yerleştirdiği bilgisi yer aldı.Soruşturmayı yürüten eski eski Savcı Kılınç'ın, FETÖ'nün emniyetteki uzantıları tarafından  fişlenen 2 bin bürokrat hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesi  amacıyla yazı yazdığı da ortaya çıktı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:31
Yeni ortaya çıktı! Türkiye’nin en kritik kurumunda… ‘Eskort’ tuzağı!

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından, FETÖ'nün Hazine  Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si tutuklu, biri  firari 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis  cezası talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edildi.

Eski Savcı Zafer Kılınç'ın soruşturma usullerine aykırı hareket ettiği  belirtilen iddianamede, fişlenen kişilerin isimleri ve fişlemenin içeriğinin yer  aldığı dosyaların ayıklama yapılmadan tüm kurumlara topluca gönderildiği  kaydedildi.  Her kurumun başka bir kurumda fişlenen kişiler hakkında usule aykırı  bilgi sahibi olduğuna yer verilen iddianamede, bu fişlemelerin, FETÖ  mensuplarınca bazı medya kuruluşlarına servis edildiği, böylece söz konusu  bürokratların toplumda "hem casus hem de eskort kızlarla ilişkisi bulunan  ahlaksız insanlar" olarak itibarsızlaştırıldıklarının anlaşıldığına işaret  edildi.

Eski Savcı Kılınç'ın, FETÖ'nün emniyetteki uzantıları tarafından  fişlenen 2 bin bürokrat hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesi  amacıyla yazı yazdığı ifade edilen iddianamede, Hazine Müsteşarlığının da  FETÖ/PDY'nin en iyi kadrolaştığı kurumlardan biri haline geldiği düşüncesine  varıldığı vurgulandı.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:  "Hazine Müsteşarlığına son 10 yılda alınan uzman yardımcısı ve Hazine  kontrolörlerinin kayda değer bir bölümünün bu yapıyla ilgisi düşündürücüdür. FETÖ/PDY'nin bu kadar güçlü  olması nedeniyle  müsteşarlıkta çalışan 19 kişi casusluk kumpasında, kurumdaki işbirlikçilerin  katkılarıyla fişlenmişlerdir. Fişlenenler ise çoğunluğu Alevi, asker çocuğu ve  cemaatle sorunu olan diğer cemaatlere mensup kişilerden oluşmaktadır.   Bu kişilerin listesini kurum içindeki paralel yapı militanları,  emniyetteki abileriyle koordineli hazırlamışlardır."

ESKORT KADINLARLA KUMPAS

  İddianamede müşteki olarak beyanı alınan S.E. ise eski Cumhuriyet  Savcısı Kılınç tarafından yürütülen soruşturmada "eskort" tabir edilen kadınla  ilişkisi olduğunun öne sürülmesi nedeniyle Hazine Müsteşarlığındaki örgüt  mensuplarınca disiplin cezasına çarptırıldığını kaydetti.  Örgütün kendisini İzmir'deki Askeri Casusluk soruşturmasına dahil  ettiğini aktaran S.E, "Paralel yapı mensuplarının mobbingine maruz kaldım. İş ve  sosyal çevrede itibarsızlaştırıldım. Muhafazakar bir yapıya sahip olmama rağmen  eskort kadınlarla düşünüp kalktığım iftirasıyla çevremde böyle bir imaj  yaratılmaya çalışıldı. Paralel yapıya mensup İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize  Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polisler, beni bu soruşturmaya eski Savcı  Zafer Kılınç'ın koordinesinde dahil ettiler." beyanında bulundu.

 FETÖ/PDY'nin, devletin güvenlikle ilgili kurumları yanında ekonomi  yönetiminde de etkili olmak için Hazine Müsteşarlığında da yapılandığına  değinilen iddianamede, şunlar bildirildi: "Hazine Müsteşarlığında çalışan bazı kişilerin dosyada 'eskort'  olarak adlandırılan M.D, F.K, E.P, S.D, C.A, F.B, F.Ç. ve H.E'ye bilgi verdiği ve  söz konusu bilgilerin daha sonra Bilgin Özkaynak'a (İzmir'deki askeri casusluk  davasında beraat etti) iletildiği izlenimi yaratılarak bürokratların adli ve  idari soruşturma geçirerek tasfiye edilmesini sağladıkları anlaşılmaktadır. Bu şekilde tasfiye edilen bürokratların bir kısmının yerine örgütün  amacına hizmet edecek kişilerin yerleştiği anlaşılmıştır."

7 KİŞİ TUTUKLANDI...

İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davası soruşturmasının devamı  niteliğindeki FETÖ/PDY'nin Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik 31 Ocak'ta  gerçekleştirilen operasyon ve devamındaki adli süreçte haklarında yakalama kararı  bulunan 17 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:31
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