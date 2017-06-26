Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeni ortaya çıktı! Çok önemli isimler vardı… Kurtarmak için bunu yaptılar!

FETÖ'nü üyeleri arasındaki yargı mensupları hakkında soruşturmalar başlamasına müteakip, bu kişileri, tutuklanmasına önlemek için sözlükte "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" isimli birim oluşturduğu belirtildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:23
Yeni ortaya çıktı! Çok önemli isimler vardı… Kurtarmak için bunu yaptılar!

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulu (HSYK) üyesi Ömer Köroğlu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, örgüt mensubu  yargı mensupları hakkında soruşturmalar başlamasının ardından, bu kişileri  tutuklama gibi tedbirlerden korumak için "göz önünde bulunmama" anlamına gelen  "gaybubet" isimli birim kurulduğu bilgisi yer aldı.  Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün, eski HSYK üyesi Ömer  Köroğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hazırladığı iddianamede,  "gaybubet birimi"nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına yönelik bilgiler de verildi.

 İddianameye göre, FETÖ, üyeleri arasında bulunan yargı mensupları  hakkında 15 Temmuz 2016'dan önce soruşturmalar başlamasına müteakiben bu  kişileri, tutuklama gibi haklarında uygulanacak koruma tedbirlerinden kaçırmak  amacıyla Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime anlamı "göz önünde bulunmama" anlamına  gelen "gaybubet" ismini verdikleri bir birim oluşturdu. Bu birimde görev yapan FETÖ mensubu hakim ve savcılardan sorumlu sözde  sivil imamlar ve "abiler", örgüt mensuplarının saklanmasından sorumlu oldukları  gibi bu kişilerin savunmalarını hazırlayan örgüt tarafından oluşturulan kurul ile  irtibatlarını gerçekleştirip, haklarındaki hukuki süreçle ilgili ortak savunma  hazırlamalarını sağladı.

Birimin sorumluları olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında  soruşturma yürütülen örgüt içerisinde yargı mensuplarından sorumlu sivil imam  olarak nitelendirilen Levent Özgüzel ile o dönem Yargıtay Tetkik Hakimi olan Ali  Çetin'in yer aldığı tespit edildi.

'KOZMİK ODA SAVCISI DA GAYBUBET EVİNDE SAKLANMIŞ'

 Kamuoyunda "kozmik oda soruşturması" olarak bilinen, o dönemde  soruşturmayı yürüten eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, soruşturmaya  ilişkin kararlar veren eski hakim Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük ile 15 Temmuz  2016'dan önce hakkında FETÖ/PDY mensubu olması nedeniyle soruşturma yürütülen  yargı mensuplarının da Levent Özgüzel ve Ali Çetin tarafından örgütün belirlediği  yerlerde, "gaybubet evlerinde" saklanmalarının sağlandığı belirlendi. Levent Özgüzel, Ali Çetin, Mustafa Bilgili, Halil İbrahim Kütük, Nihal  Uslu ve açık kimlikleri tespit edilemeyen diğer örgüt mensupları arasında ByLock  üzerinden yaptıkları görüşmelerden "gaybubet birimi"nin çalışma biçimi de net  olarak tespit edildi.  FETÖ'nün verdiği görevle hareket eden Levent Özgüzel'in, ByLock  üzerinden yaptığı görüşmeler sonucu bu kişilerden temin ettiği evrakları örgüt  içerisinde oluşturulan "üst kurula" ulaştırmak üzere kendisinden sorumlu kişiye  gönderdiği ve gelen cevapları da örgüt mensuplarına göndererek savunmalarının  hazırlanmasını sağladığı bilgisine de iddianamede yer verildi.

  KAMERA KARŞISINDA VAKUR, CESUR EMİN OLUN TALİMATI

 İddianamede Levent Özgüzel'in, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük gibi  isimlerle yaptığı ByLock yazışmaları da paylaşıldı.   Örgüt kapsamında oluşturulan birimde görev yapan Levent Özgüzel,  "Kozmik oda" soruşturmasında görev yapan ve bu soruşturma kapsamında FETÖ'nün  talimatıyla hareket eden örgüt mensuplarına ByLock üzerinden gönderdiği  mesajlarla, basında çıkan haberler için yapılması gereken ve avukata iletilecek  hususlar, açığa alınma sonrasında basın önünde özellikle kamera karşısında  söylenecek spot cümleyi önceden seçme, ifadelerin vakur, cesur ve kendinden emin  şekilde dile getirilmesi ve bilgilerin önceden özenle hazırlanması talimatları  verdi.

 Özgüzel, Kütük ve Uslu arasındaki mesajlaşmalarda, şu ifadeler  kullanıldı: "Avukatlara kozmik-basında çıkan haberler için yapılması gerekenler  iletilmeli.", "Abi İzmir casusluk ve kozmikle ilgili soruşturma izne verildi ve  bazı açığa alınan abilerimiz oldu. Basında açığa alınan abilerimiz ismi verilmek  suretiyle bu duyuruldu. Daha önce de bu konuyu paylaşmıştık bu vesileyle tekrar  etmekte fayda mülahaza ediyoruz, abilerimiz bu haberlere değinip haklarındaki  soruşturma evraklarını istesinler (evet vermeyecekler) ve gizli olan  soruşturmanın basına sızdırılması ile ilgili suç duyurusunda ve şikayette  bulunsunlar, örneğin kozmikle ilgili yeni yüzyıl gazetesinde hatta bir gün önce  -evet basına yansıyan husus doğru imiş kurul üyesi Ramazan Bey'i ikna edebilmek  için toplantı ertelenmiş- soruşturma izni verildi diye haber çıkmış, bu haberleri  yapan muhabirler o gün kurula geldi mi araştırılması da istenip bu haberlerle  destekli suç duyurusu ve şikayetler yapılmalı."

 Levent Özgüzel'in haklarında soruşturma yürütülen diğer örgüt  mensuplarının saklanmasını sağladığı, hukuki savunmalarını ortak hazırlamalarına  yönelik çalışmalar yaptığı da iddianamede yer verilen ByLock mesaj içerikleriyle  aktarıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:23
  1. Son dakika
  2. son dakika Gaybubet
  3. İzmir
  4. Ankara
  5. Temmuz
  6. Ramazan
  7. Türk Dil Kurumu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır karıştı! Kolunda ‘Murat’ yazılı dövme var
    1. Diyarbakır karıştı! Kolunda ‘Murat’..
    2. Terk edilmiş stadyumda bisiklet ile..
    3. Sürücüsüz yarış aracının test sürüşü..
    4. FETÖ'cü emniyet müdürünün öldürme emri..
    5. "İran Katar ile bağlarını..
    6. Daha golü atmadan sevincini yaşadı!
    7. Teröre bir darbe daha… O bölge tamamen..
    8. Çocuk babasını gülmekten yerlere düşürdü
    9. Kushner, Alman bankasından borç almış
    10. Dünyanın en yalnız ülkesinden kan..
    11. Kaleciden inanılmaz kurtarışlar!
    12. Beton yığını işçileri yuttu!
    13. AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti...
    14. Kararsız sürücü yangın musluğunu..
    15. Bakan’dan o iddiaya çok sert yanıt!..
    16. Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor!..
    17. Yeni ortaya çıktı! Çok önemli isimler..
    18. Ne uykudan geçebildi ne yemekten!
    19. Londra’da halk ayağa kalktı… Sokaklar..
    20. Flaş Katar açıklamaları… ‘Türkiye’nin..
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!