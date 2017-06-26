Yeni ortaya çıktı! Çok önemli isimler vardı… Kurtarmak için bunu yaptılar!

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ömer Köroğlu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, örgüt mensubu yargı mensupları hakkında soruşturmalar başlamasının ardından, bu kişileri tutuklama gibi tedbirlerden korumak için "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" isimli birim kurulduğu bilgisi yer aldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün, eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hazırladığı iddianamede, "gaybubet birimi"nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına yönelik bilgiler de verildi.

İddianameye göre, FETÖ, üyeleri arasında bulunan yargı mensupları hakkında 15 Temmuz 2016'dan önce soruşturmalar başlamasına müteakiben bu kişileri, tutuklama gibi haklarında uygulanacak koruma tedbirlerinden kaçırmak amacıyla Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime anlamı "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" ismini verdikleri bir birim oluşturdu. Bu birimde görev yapan FETÖ mensubu hakim ve savcılardan sorumlu sözde sivil imamlar ve "abiler", örgüt mensuplarının saklanmasından sorumlu oldukları gibi bu kişilerin savunmalarını hazırlayan örgüt tarafından oluşturulan kurul ile irtibatlarını gerçekleştirip, haklarındaki hukuki süreçle ilgili ortak savunma hazırlamalarını sağladı.

Birimin sorumluları olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen örgüt içerisinde yargı mensuplarından sorumlu sivil imam olarak nitelendirilen Levent Özgüzel ile o dönem Yargıtay Tetkik Hakimi olan Ali Çetin'in yer aldığı tespit edildi.

'KOZMİK ODA SAVCISI DA GAYBUBET EVİNDE SAKLANMIŞ'

Kamuoyunda "kozmik oda soruşturması" olarak bilinen, o dönemde soruşturmayı yürüten eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, soruşturmaya ilişkin kararlar veren eski hakim Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük ile 15 Temmuz 2016'dan önce hakkında FETÖ/PDY mensubu olması nedeniyle soruşturma yürütülen yargı mensuplarının da Levent Özgüzel ve Ali Çetin tarafından örgütün belirlediği yerlerde, "gaybubet evlerinde" saklanmalarının sağlandığı belirlendi. Levent Özgüzel, Ali Çetin, Mustafa Bilgili, Halil İbrahim Kütük, Nihal Uslu ve açık kimlikleri tespit edilemeyen diğer örgüt mensupları arasında ByLock üzerinden yaptıkları görüşmelerden "gaybubet birimi"nin çalışma biçimi de net olarak tespit edildi. FETÖ'nün verdiği görevle hareket eden Levent Özgüzel'in, ByLock üzerinden yaptığı görüşmeler sonucu bu kişilerden temin ettiği evrakları örgüt içerisinde oluşturulan "üst kurula" ulaştırmak üzere kendisinden sorumlu kişiye gönderdiği ve gelen cevapları da örgüt mensuplarına göndererek savunmalarının hazırlanmasını sağladığı bilgisine de iddianamede yer verildi.

KAMERA KARŞISINDA VAKUR, CESUR EMİN OLUN TALİMATI

İddianamede Levent Özgüzel'in, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük gibi isimlerle yaptığı ByLock yazışmaları da paylaşıldı. Örgüt kapsamında oluşturulan birimde görev yapan Levent Özgüzel, "Kozmik oda" soruşturmasında görev yapan ve bu soruşturma kapsamında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden örgüt mensuplarına ByLock üzerinden gönderdiği mesajlarla, basında çıkan haberler için yapılması gereken ve avukata iletilecek hususlar, açığa alınma sonrasında basın önünde özellikle kamera karşısında söylenecek spot cümleyi önceden seçme, ifadelerin vakur, cesur ve kendinden emin şekilde dile getirilmesi ve bilgilerin önceden özenle hazırlanması talimatları verdi.

Özgüzel, Kütük ve Uslu arasındaki mesajlaşmalarda, şu ifadeler kullanıldı: "Avukatlara kozmik-basında çıkan haberler için yapılması gerekenler iletilmeli.", "Abi İzmir casusluk ve kozmikle ilgili soruşturma izne verildi ve bazı açığa alınan abilerimiz oldu. Basında açığa alınan abilerimiz ismi verilmek suretiyle bu duyuruldu. Daha önce de bu konuyu paylaşmıştık bu vesileyle tekrar etmekte fayda mülahaza ediyoruz, abilerimiz bu haberlere değinip haklarındaki soruşturma evraklarını istesinler (evet vermeyecekler) ve gizli olan soruşturmanın basına sızdırılması ile ilgili suç duyurusunda ve şikayette bulunsunlar, örneğin kozmikle ilgili yeni yüzyıl gazetesinde hatta bir gün önce -evet basına yansıyan husus doğru imiş kurul üyesi Ramazan Bey'i ikna edebilmek için toplantı ertelenmiş- soruşturma izni verildi diye haber çıkmış, bu haberleri yapan muhabirler o gün kurula geldi mi araştırılması da istenip bu haberlerle destekli suç duyurusu ve şikayetler yapılmalı."

Levent Özgüzel'in haklarında soruşturma yürütülen diğer örgüt mensuplarının saklanmasını sağladığı, hukuki savunmalarını ortak hazırlamalarına yönelik çalışmalar yaptığı da iddianamede yer verilen ByLock mesaj içerikleriyle aktarıldı.