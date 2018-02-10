Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeni operasyon odası kuruldu

Suriye’nin Esed Rejiminden özgürleştirilen kuzey bölgesindeki Muhalif gruplar‘İşgalcilerin Def Edilmesi’ adında yeni bir operasyon odası kurdu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:28
Yeni operasyon odası kuruldu

Ahraruş Şam, Feylek Eş Şam, Ceyşul Ahrar, Ceyşul İdlib El Hur, Ceyşul İzze, Ceyşuln Nasr, Hareketi Nureddin Zengi, Ceyşul Nuhbe, Ceyşul Sani, Liva El Erbain ve Firka El Ule Muşa grupları yeni kazanımlar elde etti.

İşgalcilerin Def Edilmesi operasyon odası, İdlib’in güney kırsalında DEAŞ hücre üyelerini tutukladı.

Hama’nın kırsal kesiminde sıkışan terör örgütü DEAŞ, İdlib’in güney kırsalında Muhalif alanlara girme girişimleriyle birlikte, Muhalif güçlerin araçlarını vurmak için patlayıcı yüklü araç hazırlığındayken tutuklandılar.

Terör örgütü DEAŞ, Altmana yakınlarındaki birkaç noktaya sızmaya çalıştı ancak, operasyon odası güçleri bu alana, terör örgütü DEAŞ unsurlarının sızmasına engel olmak için takviye yaptı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:28
  1. DEAŞ
  2. İşgalcilerin Def Edilmesi operasyon odası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'ne yoğun ilgi
    1. Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış..
    2. Siyaset dahisi Sultan II...
    3. Neymar atıyor PSG kazanıyor!
    4. Fransa bölünmeye gidiyor! Bağımsızlık..
    5. İlk altın madalya İsveç'li sporcunun
    6. Rıza Çalımbay'dan çarpıcı açıklamalar!..
    7. Şehitlere saygısını böyle gösterdi
    8. "İnsanları kurtarıyorum, seni..
    9. Hakan'lı Milan'dan farklı galibiyet!
    10. NASA uyardı... Yakından geçecek...
    11. Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama:..
    12. Memurlara artık para değil yemek..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlber..
    14. O ülkede darbeciler parti binasını bastı
    15. O ülkede ilk Doğalgaz anlaşması..
    16. O ülkeye 30 günlüğüne vizesiz..
    17. Vali yardımcısı toprağa verildi
    18. Kardinal konuştu... Herşeyi itiraf..
    19. Bir ülkeden Türkiye'ye Zeytin Dalı..
    20. Korkuya kapıldı... Başörtüsü..
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
    Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması