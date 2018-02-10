Yeni operasyon odası kuruldu

Ahraruş Şam, Feylek Eş Şam, Ceyşul Ahrar, Ceyşul İdlib El Hur, Ceyşul İzze, Ceyşuln Nasr, Hareketi Nureddin Zengi, Ceyşul Nuhbe, Ceyşul Sani, Liva El Erbain ve Firka El Ule Muşa grupları yeni kazanımlar elde etti.

İşgalcilerin Def Edilmesi operasyon odası, İdlib’in güney kırsalında DEAŞ hücre üyelerini tutukladı.

Hama’nın kırsal kesiminde sıkışan terör örgütü DEAŞ, İdlib’in güney kırsalında Muhalif alanlara girme girişimleriyle birlikte, Muhalif güçlerin araçlarını vurmak için patlayıcı yüklü araç hazırlığındayken tutuklandılar.

Terör örgütü DEAŞ, Altmana yakınlarındaki birkaç noktaya sızmaya çalıştı ancak, operasyon odası güçleri bu alana, terör örgütü DEAŞ unsurlarının sızmasına engel olmak için takviye yaptı.