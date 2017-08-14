Yeni nizam, yeni insan

Tüm dünyanın büyük umutlarla girdiği 2000’li yılların başlarında Türkiye’de ise derin bir karamsarlık ve kaos ortamı hakimdi. Ekonomi tamamen çökmüş, ülke büyük bir çıkmazın içindeydi. Bülent Ecevit’in başında bulunduğu son koalisyon hükümeti, çareyi yurtdışından ‘ithal’ bakanlar getirmekte arıyordu. Sorunlar çözülmek yerine daha da içinden çıkılmaz hale geliyor, yeni yeni ekonomik ve siyasi krizler filiz veriyordu. Milletimin umudu da sabrı da tükenmiş, esnaf Başbakan’ın önüne yazarkasa fırlatacak noktaya gelmişti.

BÜTÜN UMUTLAR BİTMİŞKEN...

İşte böyle bir ortamda “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yola çıkan bir hareket, 14 Ağustos 2001 günü kuruluşunu tamamlayarak resmen partileşti. “Milletimizin bahtı ak olsun” dualarıyla kurulan AK Parti’nin tabelasını da millet kendisi astı. Okuduğu bir şiir nedeniyle statükocu sistem tarafından cezaevine atılan İstanbul Büyükşehir’in Milli Görüş’çü belediye reisi Recep Tayyip Erdoğan, ‘Erdemliler Hareketi’ olarak tanımladığı AK Parti’nin kurucu genel başkanı oldu.

MİLLET, ERDOĞAN’I BAĞRINA BASTI

Erdoğan ve arkadaşları Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı. Kurulduğu ilk günden bu yana milletin umudu olan AK Parti’yi millet bağrına bastı. Bu umut ışığını gören karanlık odaklar, kumpas kurmaya daha o günlerde başladı ve okuduğu bir şiir yüzünden hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olan Erdoğan, aynı gerekçeyle ‘siyasi yasaklı’ ilan edildi. 20 Eylül 2002 günü tarihe kara bir leke olarak geçti. Ama önüne konan engeller Erdoğan’ı ve hareketini hiçbir zaman yıldıramadı.

İLK BÜYÜK ZAFER: 3 KASIM 2002

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri, AK Parti’nin ilk büyük zaferi oldu. Millet bu yeni oluşuma yetkiyi verdi. ‘Tek Başına İş Başına’ sloganıyla seçimlere katılan AK Parti, yüzde 34,28 oranında oy alarak tek başına iktidara geldi. 58. Hükümet Abdullah Gül’ün Başbakanlığında kurulurken kurucu lider Recep Tayyip Erdoğan ise Genel Başkan olarak dünyanın dört bir yanında temaslarda bulunarak ‘Yeni Türkiye’yi dünyaya anlattı.

‘MUHTAR BİLE OLAMAZ’ DEDİLER

19 Şubat 2003 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle Erdoğan’ın siyasi yasağı kalktı ve Siirt’te yenilenen seçimlerle milletvekili seçildi. ‘Muhtar bile olamaz’ manşetleri ile siyaset sahnesinden silinmeye çalışılan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı oldu.

DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI

Erdoğan’la birlikte siyasette yeni ve katılımcı bir siyaset dönemi başladı. Kararlar geniş istişare toplantıları ile alınmaya, kadınların siyasette temsili artmaya, red, inkar ve asimilasyon politikaları ülke gündeminden çıkmaya başladı. DGM’ler kaldırılarak siyasetin yanı sıra diğer alanlarda da sivilleşme atımları hızla atılmaya başlandı. Artık Türkiye’de konuşulamayanlar konuşulmaya, tabular yıkılmaya başlamıştı.

28 MART YEREL SEÇİM ZAFERİ

İdaredeki ‘devrim’ niteliğindeki adımların yanı sıra ekonomi ve yerel kalkınma noktasında da önemli atılımların sinyalleri alınıyordu. “Şehirlerimizin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur” diyen AK Parti, 28 Mart 2004 tarihinde girdiği ilk yerel seçimlerde de yüzde 41,67 gibi büyük bir oy oranıyla ikinci zaferini elde etti. Ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal güvenlik gibi alanlarda da birçok reforma imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesinde Ak Parti yoluna doludizgin devam ediyordu.

‘E-MUHTIRA ŞOK ETKİSİ YAPTI

Kendini Türkiye’nin sahibi zanneden vesayetçi yapılar yine boş durmuyordu. AK Parti, ‘e-muhtıra’ olarak adlandırılan 27 Nisan 2007 krizi ile demokrasiye bir darbe daha vurulmaya çalışılırken büyük bir sınav daha verdi ve ‘dik duruşu’ sayesinde bu saldırıyı da püskürtmeyi başardı. Fakat istedikleri güvensizlik ortamını oluşturamayan ve milli iradeyi hiçe sayan karanlık odaklar bu sefer de 367 icadıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi krizini ortaya çıkardılar.

ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI

“Durmak Yok, Yola Devam” sloganıyla yola devam eden AK Parti kadroları, 22 Temmuz Genel Seçimleri’nde yüzde 46,58’lik rekor oy oranıyla sandıktan bir kez daha tek başına iktidar çıkmayı başardı. 60. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu ve 28 Ağustos 2007 tarihinde yapılan oylamada parti kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

AK PARTİ’Yİ KAPATMA DÂVÂSI

AK Parti bir daha böyle suni krizlerle kaos ortamı oluşmaması adına, Cumhurbaşkanı’nı bizzat halkın seçmesi için gerekli çalışmaları başlattı. 21 Ekim 2007’de halkın onayına sunulan teklif milletin verdiği yüzde 68,95’lik oyla hayata geçti. Millet güçlü bir ses ile ‘Evet’ dedi. 14 Mart 2008’de ise eski Türkiye’nin demokrasiyi ve milli iradeyi hiçe sayan kesimleri yine sahneye çıktılar. ‘Kısık seslerin sesi’ olma iddiasındaki AK Parti’ye ‘kapatma davası’ açıldı. Ancak planlar bir kez daha boşa çıktı. Kapatma davası sonuçlandı ve AK Parti, aldığı ödeneğin yüzde 50 oranında kesilmesi cezasına çarptırıldı.

‘ONE MİNUTE’ ÇIKIŞI UMUT OLDU

29 Ocak 2009 tarihinde Davos Zirvesi’ne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katil İsrail’in Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e karşı gösterdiği ‘One Minute’ tepkisi mazlum halkların umutlarını yeşertti, takdir ve sevgisini kazandı. AK Parti, mazlumların haklı davalarında daima yanlarında olduğunu açıkça beyan etti.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALDIRILDI

‘Milletin hizmetkârı’, ‘İstikrar ve huzurun adresi’, ‘Mazlumların gür sesi’ iddiasındaki AK Parti, “İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet” sloganıyla bir kez daha vatandaşın karşısına çıktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde de vatandaş, yüzde 38,39’luk oy oranıyla AK Parti’ye güvenoyu verdi. AK Parti’nin sandık zaferleri, ‘referandum’ oylamalarında alınan sonuçlarla da devam etti. 2010 yılında, 12 Eylül’ün yıldönümünde 82 Anayasası’nın düzenlenmesi ile ilgili referandum yapıldı. Sonuç yine yüzde 57,88 gibi ezici bir zaferi işaret ediyordu. Yeni Türkiye’nin ayak sesleri artık daha net duyulmaya başlanmıştı. Her türlü vesayet odağı ile mücadeleyi kendine görev bilen AK Parti, millete tepeden bakan, kendi insanını hor gören vesayetçi anlayışın icadı ve bir neslin istikbaline mal olan kamuda başörtüsü yasağını ortadan kaldırdı.

2023’ÜN VİZYON HEDEFLERİ...

AK Parti, 2011 yılında girdiği 3. Genel Seçimi de yüzde 49,95 oranında oy alarak kazandı. 61. Hükümetin kurularak çalışmalara başladığı bu süreçte de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yılı olan 2023 tarihine ilişkin milletin ve ülkenin önüne büyük hedefler koydu. Bu dönemin sloganı da, “Türkiye Hazır, Hedef 2023” idi..

GEZİ İLE ÖN KESME GİRİŞİMİ

Yine engelleme girişimleri yapıldı, 2013 yılının Mayıs sonu Haziran başında Gezi Olayları’na start verildi. Milletin engin sağduyusu sayesinde emanet yere düşürülmedi, bu hain girişim de bastırıldı. Hainler yıpratmaya çalıştıkça hem Türkiye, hem AK Parti daha da güçlenerek yoluna daha kararlı adımlarla devam etti. Bu arada saymakla bitmeyecek dev projeler birbiri ardınca hayata geçirilmeye devam etti.

PARALELCİ HAİNLER SAHNEYE

Tüm bu gelişmeler devam ederken yeni bir tehlike baş gösterdi. Devletin içinde yuvalanmış bir terör örgütü olan FETÖ, iktidara ve milli iradeye müdahale etmeye kalkıştı. 17-25 Aralık darbe girişimi ile milletin iradesi bir kez daha gasp edilmeye çalışıldı. Hainlerin sahnelemeye çalıştıkları yeni oyun da AK Parti’nin kararlı duruşu ve milletin desteği ile bir kez daha bozulmaya mahkum oldu.

HALKIN CUMHURBAŞKANI

AK Parti, iktidarının 12. yılında 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde “Ak Belediyecilik” kavramının temellerini sağlamlaştırarak yereldeki oy oranını yüzde 45,60’a çıkarmayı başardı. Cumhurbaşkanını halkın direkt seçeceği 10 Ağustos 2014 tarihi geldi çattı. “Türkiye’nin Gücüne Güç Kat” sloganıyla seçime hazırlanan AK Parti’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’dı. 10 Ağustos günü tarih yeniden yazıldı. Cumhur, Başkanını seçti ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı oldu.

7 HAZİRAN BELİRSİZLİĞİ

AK Parti’de bayrak değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı görevi için partiden ayrılan Erdoğan’ın ardından Ahmet Davutoğlu AK Parti Genel Başkanlığı’na seçildi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde yine milletin huzuruna çıkan AK Parti, bir miktar oy kaybederek yüzde 40,9 oy oranıyla yine birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak sandalye sayısını sağlayamamıştı. PKK terör örgütü oluşan siyasi boşluğu kendisi için bir fırsat sayarak terör eylemlerine yeniden başladı.

KRİZİ YİNE MİLLET ÇÖZDÜ

AK Parti, siyasetteki tıkanmanın çaresi olarak yine milleti görerek seçim kararı aldı ve 1 Kasım 2015 tarihinde yeniden milletin huzuruna gidildi. Millet, Ak Parti’yi yüzde 49,5’lik oyla yeniden tek başına iktidara layık gördü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 64. Hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu’na verdi. 22 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile AK Parti’de yeni bir bayrak değişimi daha yaşandı. Parti kurucularından Binali Yıldırım Genel Başkanlığa seçildi. Akabinde 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini kurarak Başbakan oldu.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Türkiye güçlendikçe hainler yeni planlar peşinde koşuyor, yeni saldırılar organize ediyordu. Bu saldırıların en alçakçası 15 Temmuz 2016’da yaşandı. Devletin içine yuvalanmış, kökü dışarıda vatan haini FETÖ’cü cunta, millete ait olan tanklarla, uçaklarla ve tüfeklerle milletin canına kast etti. Genç, yaşlı, kadın, erkek ayırmadan ateş etti, kurşun sıktı. 250 vatandaşı şehit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan Türk Milleti, Amerikan uşaklarına fırsat vermedi. Ne meydanları hainlere terk etti, ne darbecilere geçit verdi. Türkiye 15 Temmuz gecesi 250 şehit, 2193 gazi ile yeni bir destan yazdı.

YENİ TÜRKİYE’NİN SİSTEMİ 2019’DA

15 Temmuz destanının hemen ardından uzun süredir değiştirilmesi bir türlü sağlanamayan 12 Eylül Cunta Anayasası’nın değişimi için de bir imkan doğdu. AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik çalışmayı tamamladı ve halkoyuna sundu. CHP’nin başını çektiği ‘yıkıcı’ muhalefetin, “Rejim değişiyor” yaygarasına rağmen vatandaş 16 Nisan 2016 tarihinde, yüzde 51,4 oy oranıyla ‘Yeni Türkiye’nin ‘Yeni Sistem’ine “Evet” dedi. Halk oylaması sonuçlarından sonra gerçekleştirilen AK Parti’nin 3. Olağanüstü Kongre’si ile Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıllık bir hasretten sonra tekrar AK Parti genel başkanlığına getirildi.