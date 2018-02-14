Yeni nesil, hayata STEM eğitimle hazırlanıyor

Uzmanlar, STEM eğitiminin amacını, öğrencilerin disiplinleri bir arada kullanarak üretim yapmalarını sağlamak, bilgileri günlük hayata uyarlamak şeklinde özetliyor.

KURUMLAR İLGİLİ

Konuyla ilgili başta özel eğitim kurumları olmak üzere birçok eğitim kurumunda öğretmenlere eğitimler veriliyor. Ortaöğretime geçişte velinin isteğine bağlı olarak isteyen öğrencilerin sınava gireceği bir sınav sistemine geçildiği bir dönemde öne çıkan bu konuyla ilgili uzmanların görüşü de önem arz ediyor. Konuyu gündemde tutan özel eğitim kurumlarının başında ise Bahçeşehir, Uğur, Doğa, Era, Gökkuşağı, Vizyon Bil Okulları geliyor. Eğitimciler, projenin amacının 21’nci yüzyıla hazır öğrencileri yetiştirmek olduğunu belirterek şu mesajı veriyor: “Eğitim kurumları hizmetlerini verirken yenilikçi yaklaşımları öğrencilerine ve insanlığa kazandırmanın sorumluluğu içerisinde görev yapmalı. Bunun bir örneği STEM ve erken STEM uygulamaları olarak karşımızda. Bazı illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerinin talebi üzerine öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunma amaçlı eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin, çocuklarımızın daha üretken bir yapıyla hayata hazırlanmaları için gerçekleştirilmesini olumlu buluyoruz.”

ÜRETEN TOPLUM

Eğitimlerin temel amaçlarından birisi de; öğretmenlerin becerilerini geliştiren bir bakışla, öğrencilerinin problemini algılayabilen, anlayabilen, problemi algılayıp anladıktan sonra probleme uygun çözümler üretebilen, analitik, eleştirel düşünebilen, teknolojik olarak okur-yazar insanlar olarak yetiştirmelerine katkı sağlayan bir sitemin oluşması şeklinde anlatılıyor.

UYGULAMA TUTTU

STEM modelini 12 yıl önce Türkiye ile tanıştıran Bahçeşehir Koleji bu konudaki eğitimleri ile de öne çıkıyor. STEM eğitim kapsamında eğitim veren Bahçeşehir Koleji, Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı, Kodlama, Robotik, Dijital Tasarım ve Animasyon, Oyun Programlama gibi 21.

Yüzyılın beklentilerini cevaplayan derslerle üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

STEM NEDİR?

Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) bilimlerinin bir arada kullanıldığı ve ismini de bu bilimlerin baş harflerinden alan bir eğitim metodudur.