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Yeni model balistik füzeyi duyurdular

Çin askeri yetkililer, küresel vuruş kabiliyetine sahip DF-31AG adlı yeni model kıtalar arası balistik füzelerle Çin'in "stratejik caydırma gücünün arttığını" açıkladı.

06 Ağustos 2017 Pazar 21:21
Yeni model balistik füzeyi duyurdular

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), geliştirdiği yeni model DF(Dongfeng)-31AG türü balistik füzeleriyle "stratejik caydırıcılığını artırdığı" bildirildi.

GELİŞMİŞ VERSİYONU

PLA Daily'nin haberine göre, Çin'in DF-31A model kıtalar arası balistik füzesinin (ICBM) geliştirilmiş bir versiyonu olan DF-31AG, sahip olduğu yüksek hareketlilik ve işlevsellikle PLA roket güçlerinin caydırıcılık gücünü artırdı.

Ordu yetkilileri, yeni geliştirilen katı yakıtlı taşınabilir DF-31AG füzelerini "Çin'in küresel konumu ve savunma gücünün bir simgesi" olarak nitelendirdi.

PLA balistik füze danışmanı Yang Çıncün, DF-31AG'nin çok kısa hazırlık süresiyle birçok arazi türünde fırlatılmaya müsait olduğuna dikkati çekerek, "Küresel vuruş ve yüksek manevra kabiliyetleri ile donatılan yeni balistik füze, ordunun stratejik caydırıcılığını ve hücum gücünü artırdı." ifadesini kullandı.

5 BİN KM MENZİLE ULAŞIYOR

Ülke ordusunun envanterinde katı yakıtlı DF-31A ile DF-31AG ve sıvı yakıtlı DF-5B olmak üzere nükleer kapasiteli üç tür ICBM bulunuyor. ICBM, karadan fırlatmayla minimum 5 bin 500 kilometrelik menzile ulaşabiliyor.

PLA'nın 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında geçen ay sonu ülkenin en büyük kara üssü olan Curıhı'da 12 bin asker ve 100'den fazla hava aracının katıldığı bir askeri geçit töreni düzenlenmişti.

DF-31AG'nin ilk defa sergilendiği törende ayrıca ülkenin yerli üretimi J-20 savaş uçakları ve HQ-22 hava savunma füzeleri de ilk defa görücüye çıkmıştı.

Törende konuşan Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin'in güçlü bir orduya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 21:21
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