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Yeni milletvekili sayılarında dikkat çeken 'Bayburt' detayı

TBMM'deki 550 milletvekilini 600'e çıkaran anayasa değişikliğinin kabulünün ardından bugün illere göre koltuk dağılımı belli oldu. Çok sayıda kentin milletvekili sayısı artarken, Bayburt'taki düzenleme de dikkatleri çekti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:52
Yeni milletvekili sayılarında dikkat çeken 'Bayburt' detayı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentte milletvekili sayıları değişti. Düzenleme kapsamında en çok dikkati çeken kentlerden biri de Bayburt oldu.

Bugüne dek bir milletvekiline sahip tek il olan Bayburt'un TBMM'deki koltuk sayısı artıyor. Düzenleme ile kente tanımlanan vekil sayısı 2'ye çıkarıldı.

Öte yandan bu kararla birlikte 81 ilde 1 milletvekili olan hiçbir kent kalmadı.

Bayburt, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan bir il. Merkez ilçeyle beraber 3 ilçe, 6 belediye ve 165 köy var. Nüfusu 90 bin 154

1989'da il oldu

1927'ye kadar Erzurum'a bağlı olan Bayburt bu tarihte Gümüşhane'ye bağlandı. 21 Haziran 1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuştu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:52
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
  3. Erzurum
  4. Gümüş
  5. Ankara
  6. İzmir
  7. Gümüşhane
  8. Doğu Karadeniz
  9. Bayburt
  10. Yüksek Seçim Kurulu
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