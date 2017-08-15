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Yeni mezun astsubayları buna zorlamışlar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin davada etkin pişmanlıktan yararlanan bazı sanıklar, yeni mezun astsubayların örgüt içerisindeki "abla"larla evlenmeye zorlandığını söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı 20:53
Yeni mezun astsubayları buna zorlamışlar!

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, 140 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

"EVLENDİRMEK İSTEDİLER KABUL ETMEDİM"

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ç.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Söz konusu kişilerle eskiden irtibatım olduğu için pişmanım. FETÖ ile irtibatım lise döneminde dershanesine gitmemle başladı. Ders çalışma amaçlı evlerine gittim, maddi manevi hiçbir yardımda bulunmadım. Balıkesir'de okula devam ederken, belli aralıklarla görüşmelerimiz devam etti. Bizimle ilgilenen İ.Ç, rütbe taktıktan sonra ilk maaşımızı istedi ancak vermedim. 2014'de atandığım Tatvan'da benimle ilgilenen öğretmen telefonuma Kakao Talk isimli haberleşme programını yüklemek istedi. Beni örgüt içerisindeki ablalarla evlendirmek istediklerini söyleyince itiraz ettim ve örgütten ayrıldım ve bir daha görüşmedim."

İLK MAAŞ ÖRGÜTE

Sanıklar A.E.U. ve Ç.K. ile aynı evde kalan sanık H.A da örgütle iltisakının ortaokula giderken başladığını belirterek, lise sona kadar sadece dershaneye gittiğini diğer sanıklarla askeri okulu kazındıktan sonra tanıştığını söyledi.

Emin kod adlı FETÖ üyesinin kendilerinden ilk maaşlarını örgüte bağışlamalarını istediğini öne süren H.A, para vermediklerini, Emin'in ilk maaşı vermenin bir gelenek olduğunu ve verilmemesi durumunda hoş bakılmayacağını söylediğini savundu.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 20:53
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