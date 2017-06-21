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Yeni Malatyaspor'dan Teofilo Gutierrez bombası

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, bir dönem Trabzonspor forması giyen Teofilo Gutierrez ile ilgileniyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 20:04
Yeni Malatyaspor'dan Teofilo Gutierrez bombası

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Issiar Dia'yı transfer eden Malatyaspor'un menajerlerden bilgi istediği bir başka isminse daha önce Trabzonspor forması giyen Teofilo Gutierrez olduğu bildirildi. Arjantin'de kiralık oynayan ve Sporting'e geri dönen Kolombiyalı oyuncu için çıkacak rakamsal şartlara göre Malatyaspor'un bir teklif sunacağı bildirildi.

Kaynak:Fotospor

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 20:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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