Yeni Malatyaspor'dan Teofilo Gutierrez bombası

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Issiar Dia'yı transfer eden Malatyaspor'un menajerlerden bilgi istediği bir başka isminse daha önce Trabzonspor forması giyen Teofilo Gutierrez olduğu bildirildi. Arjantin'de kiralık oynayan ve Sporting'e geri dönen Kolombiyalı oyuncu için çıkacak rakamsal şartlara göre Malatyaspor'un bir teklif sunacağı bildirildi.

Kaynak:Fotospor