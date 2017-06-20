İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor'dan Batalla bombası

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yönetimden Aatif, Batalla ve Sivok'u talep etti.

20 Haziran 2017 Salı 03:07
Yeni Malatyaspor'dan Batalla bombası

Sarı-siyahlı yönetimin Ertuğrul Sağlam’ın listesindeki 15 isimle temas kurmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı Sağlam’ın listesinde Malatyalı futbolseverleri heyecanlandıracak isimlerin bulunduğu söyleniyor. Pablo Batalla, Sivok, Aatif chahechouhe gibi isimlerin yer aldığı iddia edilen liste doğrultusunda görüşmelere başlayan yönetimin, futbolcuları ikna ederken Sağlam’ı da devreye sokacağı belirtiliyor.

Süper Lig’deki ilk sezonunda kuracağı kadroyla adından söz ettirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, işe ilk olarak Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getirerek başlamıştı.

Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hocamız listesini sundu. Yönetim olarak tamamen bu liste doğrultusunda harekete edeceğiz. Transfer oldukça önemli bir konu diye düşünüyorum. Öyle aceleye gelecek tarafı yok bu işin. Sağlam ve doğru adımlarla ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 03:07
  1. batalla
  2. yeni malatyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık alanında büyük devrim! Artık eczaneden alınabilecek
    1. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    2. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    3. Japon devi iflas etti
    4. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    5. Yarın akşam Kadir Gecesi
    6. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    7. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    8. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    9. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    10. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    11. Avustralya'dan Suriye kararı
    12. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    13. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    14. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    15. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    16. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    17. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    18. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    19. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    20. Taşları delip çıkarıyor! Bozulmadan..
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!