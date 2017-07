Yeni Malatyaspor'da Hugo Rodallega bombası

Sol bek için Olympiakos forması giyen Aly Cissokho ile anlaşan ve oyuncuyu Türkiye'ye davet eden sarı-siyahlı yönetimin, Rodallega için de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Malatya ekibinin ayrıca, Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile de anlaşma vardığı ve futbolcunun kulübünden haber beklediği ifade ediliyor. Transferde hareketli günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, sol bek oyuncusu Aly Cissokho ile her konuda anlaşmasının ardından yine taraftarını heyecanlandıracak iki ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-siyahlı yönetimin, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın transfer edilmesini istediği Trabzonsporlu Rodallega ve Başakşehirli İrfan Can Kahveci için görüşmelerini yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile İstanbul'da görüşüp resmen istediği Rodallega için anlaşma sağlandığı, ancak bu transferin sonuçlandırılması için Burak Yılmaz'ın Karadeniz temsilcisine imza atmasının beklendiği öğrenildi.

Sağlam'ın istediği bir diğer isim olan İrfan Can Kahveci için de futbolcuyla anlaşma sağlandığı ve Başakşehir Kulübü'nün onayının beklendiği gelen bilgiler arasında.

ALİ DERE İLE YOLLAR AYRILDI

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmadan önce Konyaspor'dan sağ açık Ali Dere'yi transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, Düzce'deki kamptan sonra Sağlam'ın raporu doğrultusunda bu oyuncuyu gönderme kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncuyla 2 etaplı kampta da çalışan Sağlam'ın Topuk Yaylası'ndaki kamptan sonra 'kiralansın' talimatı verdiği, Ali Dere'nin de kiralık olarak gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine herhangi bir ücret ödenmeyen Ali'yle yeniden görüşen yönetim, oyuncunun başka bir takıma transfer olmak isteğine sıcak bakarak, Ali Dere ile yollarını ayırdı.