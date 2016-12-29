Cloudflare

Yeni Malatyaspor'a dev golcü

Evkur Yeni Malatyaspor, İtalya Seri B takımlarından Cesena'nın 1.99'luk forveti Milan Djuric ile prensipte anlaşmasına vardı.

Yeni Malatyaspor'a dev golcü
Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:21
Bu haber 3.309 kez okundu

TFF 1. Lig'de ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un Seri B takımlarından Cesena forması giyen Milan Djuric ile anlaştığı yönünde İtalya basınında çıkan haberin ardından bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Gevrek, futbolcuyla görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve prensipte anlaştıklarını ifade etti.

"Aradığımız özeliklerde bir futbolcu"
Milan Djuric'in aradıkları özellikte bir oyuncu olduğunu belirten Gevrek, “Pivot özellikli bir forvet oyuncusu arayışımız vardı. Cesena forması giyen Milan Djuric, bizim aradığımız özeliklerde bir futbolcu. Kendisiyle oturduk ve görüştük. Prensipte anlaştık diyebilirim. Bonservisi konusunda biraz indirime gidilmesi için girişimlerimiz oldu. 1.99'luk Milan Djuric'i Antalya kampına yetiştirme gayretindeyiz. İnşallah bu transferi birkaç güne netleştirme amacındayız. Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Bu bölgeye takviye yapmamız şart” diye konuştu.

“Alacağımız oyuncu sayısı kadar mevcut takımdan oyuncu göndereceğiz”
Gevrek, gidecek oyuncularla ilgili de bir açıklama yaparak, “Takımda devre arasında göndereceğimiz oyuncular olacak. Alacağımız oyuncu sayısı kadar mevcut takımdan oyuncu göndereceğiz. Kadroda yer açmak için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Sezer Özmen'in dışında 3 futbolcu daha almayı planlıyoruz” dedi.

18 maçta 6 gol attı
Evkur Yeni Malatyaspor'un anlaşma sağladığı 1.99 boyundaki golcü oyuncu, İtalya 2. Liginde bu sezon oynadığı 18 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Cesana ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon euro olan bonservisini indirmeye çalışan Evkur Yeni Malatyaspor'un bu futbolcunun transferini 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar bitirmeyi planladığı bildirildi.

 
EtiketlerAntalyaİtalyaMalatyaTFFMilanMalatyaspor6 Kasım
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Carlos Tevez Çin'e transfer oldu ve tarihe geçtiCarlos Tevez Çin'e transfer oldu ve tarihe geçti

Shanghai Shenhua takımından yıllık 42 milyon dolar kazanacak olan Arjantinli…

Bruma'yı bir tek Hazard geçebildiBruma'yı bir tek Hazard geçebildi

5 büyük ligde Bruma'dan daha fazla çalım atan tek futbolcu…

Burak'ın takımından Arda için servet!Burak'ın takımından Arda için servet!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Burak Yılmaz'ın da formasını…

Barça'nın yeni hocası Rui Vitoria!Barça'nın yeni hocası Rui Vitoria!

Milli futbolcumuz Arda Turan’ın da formasını giydiği Katalan ekibi Barcelona,…

Çalhanoğlu'na dev kancaÇalhanoğlu'na dev kanca

İngiltere'de Premier Ligi'nde zirveye kurulan Chelsea'nın devre arası transferinde öncelikli…

Trabzonspor'dan finansal duran varlık açıklamasıTrabzonspor'dan finansal duran varlık açıklaması

​Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye ait 3 bin…

Timsah kara takıldıTimsah kara takıldı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında, Spor Toto…

Galatasaray'a müthiş gelir! Resmen açıklandıGalatasaray'a müthiş gelir! Resmen açıklandı

Sarı kırmızılı kulüp, Riva ve Florya'daki arazilerin değerlendirilmesi konusunda Emlak…

Altıntop'un sözleşmesi feshedildi!Altıntop'un sözleşmesi feshedildi!

Sarı kırmızılı yönetim, Tuzlaspor Kulübü'nü satın alan eski futbolcular arasında…