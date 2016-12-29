Yeni Malatyaspor'a dev golcü

TFF 1. Lig'de ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un Seri B takımlarından Cesena forması giyen Milan Djuric ile anlaştığı yönünde İtalya basınında çıkan haberin ardından bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Gevrek, futbolcuyla görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve prensipte anlaştıklarını ifade etti.



"Aradığımız özeliklerde bir futbolcu"

Milan Djuric'in aradıkları özellikte bir oyuncu olduğunu belirten Gevrek, “Pivot özellikli bir forvet oyuncusu arayışımız vardı. Cesena forması giyen Milan Djuric, bizim aradığımız özeliklerde bir futbolcu. Kendisiyle oturduk ve görüştük. Prensipte anlaştık diyebilirim. Bonservisi konusunda biraz indirime gidilmesi için girişimlerimiz oldu. 1.99'luk Milan Djuric'i Antalya kampına yetiştirme gayretindeyiz. İnşallah bu transferi birkaç güne netleştirme amacındayız. Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Bu bölgeye takviye yapmamız şart” diye konuştu.



“Alacağımız oyuncu sayısı kadar mevcut takımdan oyuncu göndereceğiz”

Gevrek, gidecek oyuncularla ilgili de bir açıklama yaparak, “Takımda devre arasında göndereceğimiz oyuncular olacak. Alacağımız oyuncu sayısı kadar mevcut takımdan oyuncu göndereceğiz. Kadroda yer açmak için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Sezer Özmen'in dışında 3 futbolcu daha almayı planlıyoruz” dedi.

18 maçta 6 gol attı

Evkur Yeni Malatyaspor'un anlaşma sağladığı 1.99 boyundaki golcü oyuncu, İtalya 2. Liginde bu sezon oynadığı 18 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.



Cesana ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon euro olan bonservisini indirmeye çalışan Evkur Yeni Malatyaspor'un bu futbolcunun transferini 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar bitirmeyi planladığı bildirildi.