Yeni Malatyaspor Yalçın Ayhan'ı resmen açıkladı

Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını aktaran Ravcı, "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Yalçın Ayhan, takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.