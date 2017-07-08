Yeni Malatyaspor Yalçın Ayhan'ı resmen açıkladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen ve adı Alanyaspor ve ve Göztepe ile anılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı renklerine bağladı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:44
Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını aktaran Ravcı, "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Yalçın Ayhan, takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
- Başakşehir savunmasında önemli işlere imza atan deneyimli oyuncu turuncu-lacivertli formayla çıktığı 101 maçta 10 gol atarken 5 de asist kaydetti.