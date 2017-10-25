Yeni Malatyaspor son 5 dakikada açıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Ofspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1’lik skorla Yeni Malatyaspor oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Malatyaspor’un gollerini 84.dakikada Arturo Mina, 87.dakikada penaltıdan Eren Tozlu ile 88.dakikada Salim Şahin kendi kalesine attı. Ofspor’un tek golünü ise 71.dakikada penaltıdan Niyazi Çolak attı.