Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçı berabere bitti
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, ile Kasımpaşa karşılaştı.09 Şubat 2018 Cuma 22:55
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, ile Kasımpaşa1-1 berabere kaldı.
4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Mina meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan İbrahim Hassan defansı çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 1-1
31. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta top Pevelka’nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak Ertaç’ın kucağında kaldı.
48. dakikada Azubuike’nin ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gilberto’nun şutunu kaleci kornere çeldi.
49. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Gilberto şutunu çekti, meşin yuvarlağı kaleci parmakları ile kornere gönderdi.
75. dakikada Rahman’ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pereira ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Alper Çetin
E.Y. Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike (65’ Rahman), M. Yıldırım, Aytaç, Pereira (81’ Mustafa), Dening (46’ Gilberto), Eren
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah (90' Ahmed), Eduok (60’ İlhan), Trezeguet, Diagne (70’ Koita)
Goller: 4’ Mina (E.Y. Malatyaspor), 7' Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: 8’ Trezeguet, 49’ Popov, 57’ Eduok (Kasımpaşa), 51’ Mina, 71’ Eren (E.Y. Malatyaspor)
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