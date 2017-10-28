Yeni Malatya, Ankara'da 3 puanı kaptı

Gençlerbirliği Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yen Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Faslı futbolcu Khalid Boutaib kaydetti.

Zeki Yavru Galatasaray maçında yok

Gençlerbirliği'nde Zeki Yavru, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart gördü. 26 yaşındaki oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti. Ligde sadece 2 galibiyeti olan Gençlerbirliği ise 8 puanda kalarak ateş hattında yer aldı.