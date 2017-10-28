Yeni Malatya, Ankara'da 3 puanı kaptı
Süper Lig'de günün ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Gençlerbirliği, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.28 Ekim 2017 Cumartesi 16:59
Gençlerbirliği Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Yen Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Faslı futbolcu Khalid Boutaib kaydetti.
Zeki Yavru Galatasaray maçında yok
Gençlerbirliği'nde Zeki Yavru, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart gördü. 26 yaşındaki oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti. Ligde sadece 2 galibiyeti olan Gençlerbirliği ise 8 puanda kalarak ateş hattında yer aldı.