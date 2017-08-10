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Yeni lideri devrimi güçlendirme çağrısı yaptı

Ahraruş Şam'ın yeni lideri Hasan Sofan devrimi güçlendirme ve birlik çağrısı yaptı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:11
Yeni lideri devrimi güçlendirme çağrısı yaptı

Suriye'de geçtiğimiz günlerde görev değişikliği gerçekleşen Muhalif gruplardan Ahraruş Şam'a Ebu Ammar'ın yerine Hasan Sofan geçmişti. 

Ahrar'uş Şam hareketi Şura kararı ile yeni liderini seçtiğini açıklayarak hareketin başına uzun yıllar rejim hapishanelerinde kalan Hasan Sofan'ın geçtiği kararlaştırılmış eski Lider olan Ebu Ammar'a teşekkür edilmiş, yeni liderede başarı ve tebrik açıklaması yapılmıştı.

Ahraruş Şam hareketinde lider değişiminden sonra Hasan Sofan bir konuşma gerçekleştirerek. ''Ahrar'uş Şam hareketinin mücadeleye devam edeceğini bildirdi. Yaptığı açıklamada devrimin güçlendirilmesi ve birlik olunması gerektiğinin üzerinde vurgu yapan Sofan mazlum ve mağdur Suriye halkının kazanımlarına sahip çıkılmasının gerekliliklerini anlattı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:11
  1. Suriye
  2. Ahrar'uş Şam hareketi
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