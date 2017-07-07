Yeni lider hakkında çarpıcı açıklama!

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin son açıklamalarıyla, hareketin önümüzdeki süreçte iç ve dış siyasetinde izleyeceği yol haritasını çizdiği belirtiliyor.

Heniyye'nin Hamas'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlarla ilgili Gazze'de düzenlediği basın toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Filistinli uzmanlar, Hamas'ın tüm ülke ve taraflara açık olacağını, bunun da Filistin ulusal projesine liderlik yapmasını elverişli hale getireceğini ifade etti.

Siyasi analist ve yazar Mustafa Savvaf, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın Filistin davasına destek veren dünya ülkeleriyle kapsamlı ulusal ilişkiler inşa etmede çok sayıda açılıma yöneleceğini gösteriyor." dedi. Savvaf, Hamas'ın Mısır yönetimiyle son olarak yaptığı anlaşmaların Gazze'deki hayat şartlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

'HENİYYE'NİN KONUŞMASI KAPSAYICIYDI'

"Heniyye'nin kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacak ve Filistinli grupları bir araya getirecek anlaşmalara değindiği konuşması, yeni bir sürecin başlaması mesabesindedir." ifadelerini kullanan Savvaf, "Heniyye'nin konuşması Hamas'a özel değil kapsayıcıydı. Konuşma, hareketin ulusal Filistin vizyonu ve kuşatıcı sisteme göre belirlemek istediği haritasının temellerini ortaya koydu." diye konuştu.