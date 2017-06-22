'Yeni Lewandowski' olarak adlandırılan Dawid Kownacki'ye Trabzonspor'dan kanca!

Yeni Lewandowski Trabzonspor'un kıskacında

Geçmişte yapılan yanlış transferlerden önemli dersler alan Trabzonspor, yeni ve hayata geçirilebilir bir proje ile golcü oyuncu almak istiyor. Bugüne kadar forvet transferinde dışa bağımlı olarak hareket eden ve dar boğaza giren bordo-mavililer, yeni Lewandowski olarak adlandırılan ve UEFA'nın gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Dawid Kownacki'yi yakından takip ediyor. Polonya'nın U21 takımında da forma giyen oyuncu bu sezon Lech Poznan takımında oynadığı 22 lig maçında 9 gol kaydetti. 2 milyon Euro civarında olan bonservisi için Karadeniz ekibi oyuncu ile ilgili girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. Bordo-mavililerin görevlendirdiği oyuncu için izleme komitesindeki isimlerinde genç yetenek hakkında olumlu rapor verdikleri belirtildi. Dawid Kownacki'yi Avrupa kulüplerinin de izlettirdiği öğrenildi. Öte yandan Lewandowski'yi de ilk olarak Trabzonspor istemişti ancak Polonyalı golcü Avrupa'yı tercih etti.

Dawid Kownacki gibi Lech Poznan takımında forma giydiği dönemde Trabzonspor'un efsane oyuncusu Hüseyin Tok, Lewandowski'yi izlemişti. Bordo-mavililerin Dortmund'dan daha fazla teklif vermesine rağmen oyuncu Avrupa'yı tercih etmişti. Lewandowski, Dortmund'da ortaya koyduğu performansın ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu.