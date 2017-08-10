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Yeni Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:25
Yeni Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

Mevcut başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra gerçekleştirilen kongre, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un divan kurulu başkanlığında, İstanbul'da yapıldı. 

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile yarışan Dursun Özbek, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi. 

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise başkan yardımcıları olarak açıklandı. 

Genel kurula Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa dışındaki kulüpler başkan düzeyinde katıldı. 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:25
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