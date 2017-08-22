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Yeni kriz yolda! BAE Büyükelçisi'nden Suudilere küfür!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Büyükelçisi Yusuf el Uteybe'nin, sızdıran e-postalarında Suudi Arabistan yönetimi ile ilgili küfürlü yorumları ortaya çıktı.

22 Ağustos 2017 Salı 09:11
Yeni kriz yolda! BAE Büyükelçisi'nden Suudilere küfür!

Uteybe, Middle East Eye tarafından yayımlanan e-postalarında, Suudi Arabistan yönetimini kastederek küfürlü bir ifadeyle 'Bütün ülke kafayı yemiş' diyor.

Uteybe, Mısırlı eşi Abeer Şükri'ye gönderdiği bir e-postada da Suudi Arabistan'ın kırmızı güllerin satışının yasaklanmasıyla ilgili şu yorumda bulunuyor: "Son derece aptallar. Eminim kırmızı güller karaborsada fahiş fiyatlara satılıyor. Kalp şeklindeki çikolataları da yasaklamaları gerekirdi."

Suudi Arabistan, 2008'de Sevgililer Günü'nde sevgililerin birbirine kırmızı gül almasını yasaklamıştı.

‘SONUNDA BİR UMUT GÖRDÜK'

Uteybe, New York Times yazarı Tom Friedman'a gönderdiği bir e-postada da Suudi Arabistan'ın yeni veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı 'ülkenin umudu' olarak niteliyor: "Muhammed bin Selman ile birlikte gerçek bir değişimin geldiğini görüyoruz. Bu yüzden heyecanlıyız. Sonunda bir umut gördük ve başarmak zorundayız."

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:11
  1. suudi arabistan
  2. bae
  3. Yusuf el Uteybe
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu büyükelçi mikrobun teki istenmeyen adam ilan edilsin
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT1 sa önce
    mikser çalışıyor, bu salaklar şimdi gider ABD den arabuluculuk ister ABD de bunlara milyar dolarlık silahlar satıp sırtlarını sıvazlar gönderir.
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