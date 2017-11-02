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Askeri operasyon an meselesi, IKBY'ye şok tehdit

Irak hükümeti, sınır kapılarının teslimini geciktiren ve birlikte yönetme teklifi yapan IKBY'yi askeri operasyonla tehdit etti.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:46
Askeri operasyon an meselesi, IKBY'ye şok tehdit

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni Türkiye, İran ve Suriye ile sınır kapılarının merkezi hükümete devrini geciktirmekle suçladı ve Kürt bölgesine karşı yeniden askeri harekata geçebileceğini söyledi.

Başbakan Haydar İbadi, 16 Ekim'de peşmerge güçlerine karşı başlattığı askeri operasyona Cuma günü ara verdi.

ENGELSİZ DENETİM

İbadi ateşkesin amacının, Irak askerlerinin tartışmalı bölgelerde ve sınır kapılarında hiçbir engelle karşılaşmadan denetimi alabilmeleri için yapıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:46
  1. ırak hükümeti
  2. IKBY
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