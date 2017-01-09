Yeni kimlik kartlarına rekor başvuru!

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında; ilk başvurunun Kırıkkale'den alındığı 14 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar, 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti. Yeni kimlik kartlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, müracaatlar sonucu, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi.

Son bir haftada en yoğun başvurunun İstanbul'dan yapıldığı belirtilirken, 2 Ocak'tan bu yana 86 bin 894 kişinin yeni kimlik kartını alabilmek için başvuruda bulunduğu bildirildi. En yoğun başvuru, 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan oldu. İstanbul'u 20 bin 962 kişiyle Ankara izledi. İzmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan ise 9 bin 181 kişi yeni kimlik kartlarını alabilmek için başvuruda bulundu.

14 MART'TAN BU YANA EN FAZLA BAŞVURU TRABZON'DAN

İlk başvuru 14 Mart 2016 tarihinde, Kırıkkale'de başlamıştı. 14 Mart'tan bugüne kadar en yoğun başvuru ise Trabzon'dan oldu. Mart- Ocak arası en yoğun başvurunun yapıldığı ilk 5 il ise Trabzon, Kırıkkale, İstanbul, Erzurum ve Ankara oldu.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

1 Ocak 2017’ye kadar 11 ilde 260 bin kişiye dağıtılan yeni kimlik için başvurular 2 Ocak’tan itibaren tüm yurtta başladı. 16 TL’ye mal olan ve 3 yıl içinde değişmesi gereken yeni kart için nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da telefon ve internetten başvuru yapılabiliyor.

NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.

Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek.

Randevular "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor.

(DHA)