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Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay...FETÖ'cüler daha hızlı ceza alacak

Yeni yayımlanan KHK'da dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. FETÖ davaları 6 ay içinde bitecek.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:57
Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay...FETÖ'cüler daha hızlı ceza alacak

Yeni KHK’nın “sivile yargı muafiyeti” konusu çok öne çıkınca diğer maddeleri üzerindeki tartışmalar geride kaldı.

Oysa KHK, yüksek yargıyla ilgili olarak çok önemli maddeleri bünyesinde barındırıyor.

Özellikle FETÖ davalarına bakan mahkemelerin bundan sonraki süreçte nasıl davranacaklarına ilişkin işaretler veriyor.

KHK, FETÖ davalarının 6 ay içinde sonuçlandırılmasına ilişkin tüm zemini hazırlamış.

Buna ilişkin de yargının ihtiyaç duyduğu Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlemeleri yapmış bulunuyor.

HAZİRANA KADAR

KHK ile Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel kurullarının yerine geçecek daimi iki dairenin oluşturulmasına ilişkin düzenleme getirildi.

Yargı içinden gelen eleştiriler de dikkate alınarak yeni oluşan bu iki daireye, FETÖ davalarının yükünü azaltma hedefiyle 31 Aralık 2022’ye kadar süre tanındı.

Böylece yeni 100 üye ile mevcutlar arasından iki daireye 21’er üye atanacak.

Ancak hükümet KHK (Geçici 17) ile yeni 100 üyelik için “Yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde seçim yapılır” diyerek hazirana kadar süre tanıdı.

Konuyla ilgili kişinin aktardığına göre, 100 üyenin 70’i atanacak, geri kalan 30 üyelik için hazirana kadar beklenecek.

Bu beklemenin gerekçesi, FETÖ davalarına bakan mahkemelerin başkan ve üyelerinin talep etmeleri halinde Yargıtay üyeliğine seçilebilmelerine olanak sağlamak.

BERBEROĞLU KARARI

Bunun için davaların erken bitmesini sağlayacak bazı yeni hükümler de getirildi.

Örneğin, istinaf ile ilk derece mahkeme arasında Enis Berberoğlu’nun davasında da görülen süreci ortadan kaldıran düzenlemeye gidildi.

KHK (98), Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yaptığı düzenlemeyle, “dava dosyasının gerekçeyi içermemesi” veya “savunma hakkının kısıtlandırılmış olması” nedenleriyle hukuka aykırılık itirazında bulunulmasını engelledi.

Bu da istinaf ile birinci derece mahkemeleri arasında dava dosyalarının gel-git yapma sürecini sonlandıracak. İstinaf mahkemelerinin kararları doğrudan kendisinin vermesinin önünü açacak.Böylece davaların en geç haziran başına kadar tamamlanması sağlanacak.

Bilgileri Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya köşesinde paylaştı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:57
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