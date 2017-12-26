Yeni KHK'daki atamalarda dikkat çeken isim

17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından Fetullahçı Terör Örgütü yargı içerisindeki yapılanmasına ilk tepkiyi göstermesi ile tanınan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Demir'in de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak atanması dikkat çekti.

FETÖ ile mücadelede önemli bir rol üstlenen Mehmet Demir, "Kamuda hala 400 bin civarında FETÖ'cü var. Mücadele alt kadrolara yansımalı. Devleti yönetenler kararlı durdu. 6-7 ay içinde davalar tamamlanır" sözleri ile de medyanın dikkatini çekmişti.