Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeni KHK geliyor! Bakanlıktan kritik adım… Liste hazırlanıyor

FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ tezgâhıyla telefonlarına istem dışı ByLock indirilenler için yeni KHK geliyor.

05 Ocak 2018 Cuma 07:21
Yeni KHK geliyor! Bakanlıktan kritik adım… Liste hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in, Eğitim İş Sendikası ile yaptığı görüşmede, “Mor Beyin” mağduru öğretmenlerle ilgili listenin hazırlandığını, iade KHK’sının bir iki gün içinde çıkacağını söylediği öğrenildi.

MEB, eğitim alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş paylaşımında bulunmak üzere eğitim sendikalarıyla biraraya gelmeye başlarken, son ziyaret Eğitim-İş Sendikası’na gerçekleştirildi. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve sendika yöneticileri görüşmede, OHAL KHK’sı ihraçları, Öğretmen Strateji Belgesi, performans uygulaması, dini vakıflarla imzalanan protokoller, yenilenen sınav sistemi ve müfredata ilişkin hazırladığı, “Eğitimde Yaşanan Sorunlar” raporunu bakanlığa sundu. Bakanlık bürokratlarının da konu konu itirazları not alarak gerekenlerin yapılacağını belirttiği ve sendika ile iletişim kanallarının bundan sonra daha açık tutulması konusunda adım atacaklarını söyledikleri öğrenildi.

‘Suçsuzları iade edin’

Eğitim İş, bakanlığa sunduğu raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan veya ihraç edilen öğretmenlerin, yargı kararları göz önüne alınarak ivedilikle görevlerine iadelerini istedi. Raporda, “Suçsuzluğu, bağlantısı olmadığı belirlenen öğretmenlerin iadeleri sağlanmalı. Valiliklerce açığa alınanlar, valilikler uyarılarak göreve döndürülmeli, FETÖ bağlantısı bulunmadığı halde hakaret ve benzeri gerekçelerle açıkta bekletilen öğretmenlerin göreve iadelerinin sağlanması kamu yararı ve adalet duygusuna katkı sunacaktır” denildi.

Eğitim İş, OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve dönecek öğretmenlerin de çalıştıkları okulların değiştirilmemesini talep ederek “Aksi halde görev dönüşü uygun görülen öğretmenlerin yeniden cezalandırılması hak kaybına yol açacaktır” dedi.

‘OHAL var’ baskısı

Sendika ayrıca görüşmede, taşrada gerçekleşen baskılara da dikkat çekti. Raporda, “Birçok il ve ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü ya da okul müdürü tarafından en basit konularda, ‘OHAL var, başına kötü şeyler gelebilir’ baskısı söz konusu olmaktadır. Bu konuda OHAL ve içeriğini bilmeyen ya da bildiği halde bundan istifade etmek isteyen yöneticilerin uyarılması gerekir” denildi.

‘DÖNECEKLER’

Toplantıda, bakanlık bürokratlarının Eğitim İş’in raporlaştırdığı sorunlara ilişkin tek tek not aldığı öğrenildi. Eğitim İş’e bakanlık tarafından az sayıda olmasına karşın üyeleri hakkındaki ihraçlar ve açığa alınanlar konusunda girişimlerde bulunulacağı bilgisi verildi. FETÖ’nün, “Mor Beyin” ve çeşitli uygulamalarla binlerce kişiyi mağdur ettiğinin ortaya çıkmasının ardından edinilen bilgiye göre Müsteşar Yusuf Tekin’in de toplantıda, “Mağdurlar için iade listelerini hazırladık. KHK’nın 1-2 gün içerisinde yayımlanmasını bekliyoruz. Bu öğretmenler mesleklerine geri dönecekler” dedi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 07:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alaaddin Alaaddin 1 sa önce
    YANDAŞ ARKADAŞFALAN FİRMANINSULANDİRMADANZEHİRVEYA AYRAN ŞU KATMADANHADİ BAKALIM
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dolar güne nasıl başladı?
  1. Dolar güne nasıl başladı?
  2. Kafası karışık CHP'li!
  3. Fenerbahçe'de transfere Real Madrid..
  4. Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını..
  5. Soylu'dan 'Ayaklarını kırın' açıklaması
  6. İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine..
  7. Cenaze, hastane odasında kilitli..
  8. Suudilerden flaş karar! Dünyanın en..
  9. 3 buçuk yılda yaptığı servet dudak..
  10. Milyon dolarlık sanal kalkan
  11. 3 milyon memura kariyer fırsatı!
  12. Tezgahlarda el yakan hamsinin neden..
  13. Bimeks, çıkış yolunu buldu
  14. Meteorolojiden çok kuvvetli yağmur..
  15. İsrail'in yardımına DEAŞ koştu:..
  16. Önemli imza! S-400'ün açığını kapatacak
  17. ABD kabusu yaşıyor
  18. Hakan Atilla kararı piyasaları teğet..
  19. BM İran'daki gösteriler için toplanıyor
  20. Erdoğan İran'da manşetlerde
Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...