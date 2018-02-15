FETÖ’cüler ankesörlü telefonlardan haberleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay’ın FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasının ilk safhası tamamlandı. Ankesörlü telefondan, sorumlu oldukları mahrem imamlarıyla görüşen 210 asker hakkında 27 ayrı iddianame hazırlandı. Şüphelilerin ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçu kapsamında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

YENİ KALKIŞMA İÇİN BEKLETİLİYORLAR

İddianamede TSK içerisindeki örgüt üyeleriyle, sorumlu mahrem imamların deşifre olmayı engellemek amacıyla farklı bir iletişim modeli kullandığı tespit edildi. Ayrıca Bylock kullanan asker sayısının örgütün TSK’ya sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az olduğu tespitinde bulunuldu. Kripto örgüt üyelerinin Bank Asya’da hesabının bulunmadığı, Bylock kullanmadıkları, ikinci bir darbe girişimi için hazır olarak bekletildiği değerlendirmesinde bulunulan iddianamede, askeri personellerden sorumlu şahısların kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerde kurulu sabit hatları kullanarak askeri personellerle iletişime geçtiği aktarıldı.

ÖKSÜZ DAHİL 50’YE YAKIN MAHREM İMAM

FETÖ’nün bu uygulamayı 2012-2016 arasında kullandığı, İstanbul’da lokanta, büfe, market gibi işletmelerin yer aldığı 424 yerdeki ankesörlü telefonların bu amaçla kullanıldığı tespit edildi. Ankesörlü telefonların kullanıldığı en kilit noktalardan birinin Üsküdar’da bir market olduğu bir itirafçının ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Markete ait ankesörlü telefonun 2012-2017 yılları arasındaki HTS kayıtları tek tek incelendi. Bu marketten firari mahrem imam Adil Öksüz dahil 50’ye yakın mahrem imamın arandığı tespit edildi.

İTİRAFÇI İFADELERİ DOĞRULADI

Ankesörlü telefonla haberleşen 415 askerden 74’ünün darbe girişimine katıldığı ve tutuklu oldukları, 119’unun darbe girişimi sonrası ihraç edildiği, 24’ünün ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan 284 şüpheliden 80’i etkin pişmanlıktan faydalandı, örgüt üyesi olduklarını belirterek kendilerinden sorumlu mahrem imamlarla sabit hatlarla konuştuklarını ifade etti.

İşte o askerler

İşte mahrem imamların İstanbul’da kullandığı ankesörlü telefonla irtibata geçen isimlerden bazıları: “Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki eski 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur, Türk Telekom binasına baskında yer alan Yarbay Birol Keskinkılıç, 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı olan 51/1 Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Sefer Eyüp Şensoy, Kurmay Binbaşı Hakan Canlan, Piyade Binbaşı Mevlüt Acar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde emir komuta eden Binbaşı Ahmet Taştan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü işgal etmeye çalışan Binbaşı Muhammet Ertosun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Binbaşı Cevdet Serbest, Genelkurmay Plan Harekât Dairesi’nde proje subayı olarak çalışan Binbaşı Tunahan Özarslan, eski 122. Filo Komutanı Pilot Binbaşı Ersin Oruçoğlu.”