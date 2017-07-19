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Yeni kabinde ilk devir-teslim tamam

Kabindeki revizyonun açıklanmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ilk devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Bozdağ, görevi Abdülhamit Gül'e devretti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:15
Yeni kabinde ilk devir-teslim tamam

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevi Abdülhamit Gül'e devretti.

Yeni kabinenin belli olmasının ardından ilk devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'ndaki tören kapsamında Bozdağ görevini Gül'e devretti.

Bakan Bozdağ, Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer almaya devam edecek.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:15
  1. Bekir Bozdağ
  2. Bakanı Bozdağ
  3. Adalet Bakanlığı
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