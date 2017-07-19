Yeni kabinde ilk devir-teslim tamam
Kabindeki revizyonun açıklanmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ilk devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Bozdağ, görevi Abdülhamit Gül'e devretti.19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:15
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevi Abdülhamit Gül'e devretti.
Yeni kabinenin belli olmasının ardından ilk devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'ndaki tören kapsamında Bozdağ görevini Gül'e devretti.
Bakan Bozdağ, Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer almaya devam edecek.