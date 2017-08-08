Yeni Jetta'nın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Autologia tarafından servis edilen resimlere bakıldığında, yeni Jetta'nın mevcut modele göre daha geniş bir ızgaraya sahip olduğu görünüyor. Farlarda Arteon izleri dikkat çeken bir başka detay.

Artık daha keskin hatlara sahip otomobile yandan bakıldığında çizgilerinin daha belirgin olduğu fark ediliyor. Yine stop lambaları daraltılmış.

Yeni Jetta'nın Aralık ayında tanıtılması bekleniyor.