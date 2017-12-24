Yeni işler yapma vakti geldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç’ın da katıldığı toplantıda güçlü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden birisi olarak kararlı bir şekilde ilerlemeye dönük mesajlar verildi.

‘ÜÇ VARDİYA ÜRETİM YAPIYORUZ’

TİM Tekstil Sektör Kurulu ve İTHİB Başkanı İsmail Gülle, “Yeni bir vizyon, yeni bir misyon ve yeni bir hedef söylemenin vakti geldi. Üç vardiya üretim yapıyoruz. 7/24 ihracat yapmak istiyoruz. Misyonumuz 7/24 ihracat, vizyonumuz ihracat 4.0 ve hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye” dedi.

‘’Daha çok üreten, daha yüksek katma değerli üreten, dış ticaret fazlası üreten bir Türkiye için çalışacağız” diyen Gülle, “İhracatçı hayal satmaz, sadece mal ve hizmet satmaz. İhracatçı dünyaya çözüm sunar. 7/24 ihracatla Türkiye’nin ışığı hiç sönmez” diye konuştu. Yerli otomobile de talip olduklarını vurgulayan İsmail Gülle, “Milli otomobil olacaksa, onun tekstille ilgili işleri de milli olmalı, biz talibiz” dedi.

‘KONFEKSİYON İLE AMCA ÇOCUĞUYUZ’

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Konfeksiyon Sektör Kurulu’nun da Bursa’da toplandığını belirterek, ‘Arada kavga etsek de biz tekstilciler konfeksiyoncularla amca çocuklarıyız. Esas konumuz ise tekstilde genel olarak konfeksiyon ve ipliğin birlikte hareket etmesini sağlamak. İhracat ve işsizlik konusunda neler yapabiliriz bunu sağlamak. Amacımız dünyada başka işçilerin yerine Türkiye’deki işsiz insanların iş bulmasını sağlamak. Bunun için bakanlarımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Bursa’nın ticaret fazlasının 3,4 milyar dolara çıkacağına vurgulayarak, tekstil ve konfeksiyon sektörleri arasında bir heyet kurulacağını açıkladı. Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç ise ‘Konfeksiyonda istihdamın üzerindeki yükleri devletimiz alırsa, konfeksiyon ihracatı artar” önerisinde bulundu.