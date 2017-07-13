Yeni iPhone'un milyarder yaptığı iş adamı

Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing'in (TSMC) Yönetim Kurulu Başkanı Morris Chang, eylülde yeni model iPhone'unu duyurmayı planlayan Apple sayesinde milyarderler sınıfına girdi.

Tayvan merkezli şirketin değerinin son bir yılda yüzde 27 artması, şirkette yüzde 0,5 hissesi olan Chang'in servetini 1 milyar dolara çıkardı. Piyasa değeri 183 milyar dolara çıkan TSMC, Tayvan Borsası'nın en değerli şirketi oldu.



Credit Suisse Hisse Senedi Analisti Randy Abrams'a göre, yeni iPhone'un gelirleri katlayacağı beklentisi ile yeni nesi otomobil, yüksek performanslı bilgisayarlar ve "Nesnelerin İnterneti" teknolojilerindeki gelişmeler, TSMC değerlemesindeki olumlu havanın nedenleri.



86 yaşındaki Morris Chang, Tayvan hükümetinin de desteğini alarak 1987'de TSMC'yi kurdu. Bugün ülkenin Ulusal Kalkınma Fonu, yüzde 6,4'lük payla şirketin en büyük hissedarı.