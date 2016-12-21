Yeni iMac'ler harika olacak!

Apple, iPhone modellerinin yanı sıra bilgisayar modelleri üzerinde de çalışıyor. Şirket, gelecekte yeni masaüstü bilgisayarlar tanıtmayı planlıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, çalışanların iç belgelerinde Apple'ın Mac'ler veya masaüstü bilgisayarları üretmeyi bırakmayacağını açıkladı. Apple’ın bilgisayarlarından Mac mini ve Mac Pro’nun 2013 yılından bu yana yeni versiyonları tanıtılmamıştı. iMac ise son olarak Ekim 2015'te yenilenmişti.

Bu cihazlar üç yıldan fazla bir süredir yükseltilmemiş ve Apple'ın bunları biran önce başlatmak için sabırsızlanıyor olması hoş bir haber.

Apple CEO’su Tim Cook yaptığı açıklamada, yol haritalarında harika masaüstü bilgisayarlar olduğunu söyledi.

Tim Cook’un açıklaması aşağıdaki gibi:

Mevcut nesil iMac şimdiye kadar yaptığımız en iyi masaüstü bilgisayar ve güzel Retina 5K ekranı dünyanın en iyi masaüstü ekranı. Medyadaki bazı kişiler, masaüstlerinde kararlı olup olmadığımız konusundaki soruyu gündeme getirdi. Ekiplerimizle ilgili şüpheleriniz varsa, açık konuşalım: yol haritamızda harika masaüstü bilgisayarlarımız var. Kimse bunu düşünmemeli.

(Teknolojioku)