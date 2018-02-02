Yeni iflas erteleme kanunu hem borçlunun hem de alacaklının hakkını koruyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırladığımız kanun tasarısıyla kötüye kullanıldığı belirlenen iflas erteleme kurumunu yürürlükten kaldırıyoruz. Hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyan yeni bir reformu, düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.02 Şubat 2018 Cuma 09:30
Gül, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın TBMM’ye gönderildiğini hatırlattı.
2003 DÜZENLEMESİNİN YERİNE
Tasarı kapsamında aralarında İcra ve İflas, Türk Ticaret, Kooperatifler, Hukuk Muhakemeleri, Milletlerarası Tahkim, Tebligat, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunlar olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik öngörüldüğünü ifade eden Gül, düzenlemeyle 2003’ten bu yana uygulanan iflas ertelemenin yürürlükten kaldırılacağını bildirdi. İflas ertelemeden beklenen iyileşme, mali durumun düzeltilmesi ve şirketlerin yeniden yaşayabilir hale gelmelerinin gerçekleştirilemediğinin tespit edildiğini anlatan Gül, bunun yanı sıra borçludan alacaklı olanların da alacaklarını tahsil edemedikleri için zarara uğradığına dikkati çekti.
Reform niteliğindeki değişiklikle, iflas ertelemenin yerine konkordatonun uygulanacağını dile getiren Gül, konkordato talep edebilmek için “borca batık hale gelme” şartının aranmayacağını belirtti.