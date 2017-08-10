Yeni icat edildi: Ömer silahı...

Bir süredir muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhalifler kendi geliştirdikleri silahla rejim güçlerine ait askeri aracı hedef aldı.

Doğu Guta bölgesindeki muhaliflerin kendi geliştirdiği ve "Ömer" ismini verdikleri top, rejim güçlerine karşı bölgedeki saldırılarda kullanılıyor. Muhaliflerin dün yayınladıkları bir videoda rejime ait zırhlı araçların hedef alındığı görülmekte. Bu silahı Feylaku'r Rahman'ın uzun süredir kullandığı biliniyor.

Öte yandan rejim güçlerinin "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Doğu Guta'daki Kefer Batna beldesine düzenlediği havan toplu saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi.



Doğu Guta bölgesi Türkiye, Rusya ve İran üçlüsünün Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.





Mepa News