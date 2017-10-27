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Yeni İBB Başkanı'ndan İstanbullulara ilk müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da artık deniz ile karanın birleşmeyeceğini söyledi.

27 Ekim 2017 Cuma 16:24
Yeni İBB Başkanı'ndan İstanbullulara ilk müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da yağmur sularıyla kara ile denizin birleşmesine neden olan o görüntülerin tekrar yaşanmaması için çalışma yaptıklarını belirtti. Uysal, "Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı (Meydan Düzenleme Projesi) bittiği zaman, yağmur yağdığında vatandaşlarımızın eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır" dedi.

Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar'da yapımı devam eden Üsküdar Meydan Düzenlemesi'nin yapıldığı şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada bir basın açıklaması yapan Uysal, sağanak yağmurla Üsküdar sahilinde kara ile denizin birleşmesine ilişkin bir soruyu cevapladı.

DENİZ İLE KARANIN BİRLEŞMESİ

Deniz ile karanın birleşmesinin yağmur suyu hatlarının işlememesi nedeniyle yaşandığını kaydeden Uysal, İSKİ'nin bununla ilgili çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Mevlüt Uysal, "Şu anda meydanın hemen altındaki yağmur suyu hatlarının tamamı bitirilmiş olmakla birlikte yukarıdan gelen yağmur suyu hatlarında sıkıntılar olduğu için yüzeyden meydana kadar inebiliyor. Meydan düzenleme çalışmaları bitmeden o konuyu bitirmiş olacağız" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ RAHATSIZLIK YAŞAMAYACAK"

Yukarılardan gelen yağmur sularını yönelik birkaç çalışma modeli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, şunları söyledi:
"İSKİ belki yukarılardan bu sorunu kolektör ile çözmek veyahut belediye binamızın oralardan Harem tarafına tünel ile geçişini sağlayarak bir çözüm bulmuş olacağız. Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı bittiği zaman yağmur yağdığında vatandaşlarımız eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır"

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:24
  1. mevlüt uysal
  2. İBB başkanı
  3. üsküdar'da kara ile denizin birleşmesi
  • HASANHASAN4 sa önce
    ÜSKÜDAR DA BAŞTA SELİMİYE-ZEYNEPKAMİL BAĞLARBAŞI GİBİ BÖLGELERDE BÜYÜKİMAR SIKINTISI VAR BELEDİYE İMARI 1 KAT ARTTIRSA BÜTÜN SIKINTILAR BİTECEK AMA BELEDİYE VATANDAŞA RAĞMEN DİRETİYOR İLK SEÇİMDE ÜSKÜDAR CHP YE TESLİMDİR HABERİNİZ OLSUN İMAR 1 KAT ARTTIRILSIN MİLLET 60-70 YILLIK EVLERDEN KURTULSUN...BIRAKIN ÜSKÜDAR MEYDANINI SİZE OY KAZANDIRMAZ

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