Yeni hedeflerini açıkladılar: Operasyon başlayacak

Irak Başbakanı İbadi, kısa bir süre içerisinde başlayacak Telafer'i DEAŞ'den alma operasyonunda herhangi bir yavaşlamanın meydana gelmemesi için askeri planı yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Telafer'i kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir yavaşlamanın meydana gelmesini istemediğimiz için, planı geliştirip ikinci defa gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Telafer için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren İbadi, operasyonun kısa bir süre içerisinde başlayacağına vurgu yaptı.