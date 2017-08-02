Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeni hedeflerini açıkladılar: Operasyon başlayacak

Irak Başbakanı el-İbadi, DEAş'in elinde tuttuğu Telafer kentinin ele geçirilmesi için hazırlanan askeri planının ikinci defa gözden geçirildiğini duyurdu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:04
Yeni hedeflerini açıkladılar: Operasyon başlayacak

Irak Başbakanı İbadi, kısa bir süre içerisinde başlayacak Telafer'i DEAŞ'den alma operasyonunda herhangi bir yavaşlamanın meydana gelmemesi için askeri planı yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Telafer'i kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir yavaşlamanın meydana gelmesini istemediğimiz için, planı geliştirip ikinci defa gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Telafer için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren İbadi, operasyonun kısa bir süre içerisinde başlayacağına vurgu yaptı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:04
  1. Irak Başbakanı İbadi
  2. DEAŞ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
    1. Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
    2. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları..
    3. 158 işgalci Yahudi daha Mescid-i..
    4. Korkutan açıklama yapıldı: Bu yüzyılın..
    5. Büyük birleşme için aşiretlerle..
    6. Borsa günü yükselişle tamamladı
    7. Savaşan bir Sufi lider: Şeyh Ömer Tall
    8. Özel bölge açıyorlar... O bölgede..
    9. Katar 7 savaş gemisi alıyor
    10. Terör örgütü PKK o plakalı araçları..
    11. Yeni hedeflerini açıkladılar:..
    12. Rıdvan Dilmen'den zehir zemberek..
    13. Su ne zaman içilir ne zaman içilmez
    14. PKK'ya operasyon: 39 kişi yakalandı
    15. Karamollaoğlu'ndan sert tepki:..
    16. ABD'den Kuzey Kore çarkı: Pazarlık..
    17. Almanya'dan Türkiye açıklaması: Çok..
    18. İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin..
    19. Erzurum'da otomobil çarpan yavru boz..
    20. Danimarka’da Türk Belediye Başkan..
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!