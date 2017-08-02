Yeni hedeflerini açıkladılar: Operasyon başlayacak
Irak Başbakanı el-İbadi, DEAş'in elinde tuttuğu Telafer kentinin ele geçirilmesi için hazırlanan askeri planının ikinci defa gözden geçirildiğini duyurdu.02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:04
Irak Başbakanı İbadi, kısa bir süre içerisinde başlayacak Telafer'i DEAŞ'den alma operasyonunda herhangi bir yavaşlamanın meydana gelmemesi için askeri planı yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.
İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Telafer'i kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir yavaşlamanın meydana gelmesini istemediğimiz için, planı geliştirip ikinci defa gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.
Telafer için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren İbadi, operasyonun kısa bir süre içerisinde başlayacağına vurgu yaptı.