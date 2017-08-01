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Yeni hedefleri Suriye'nin güneyi!

ABD, Rusya ve Ürdün'ün, Suriye'nin güneyi için vardığı ateşkes kapsamında Rus kuvvetleri, Dera iline konuşlanmaya başladı

01 Ağustos 2017 Salı 00:20
Yeni hedefleri Suriye'nin güneyi!

ABD, Rusya ve Ürdün'ün, Dera, Kuneytra ve Süveyda illeri için vardığı ateşkes anlaşması, 9 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, üç ülkenin yetkilileri ile güneydeki askeri muhalif gruplar, detayları görüşmek için Ürdün'ün başkenti Amman'da geçen hafta üç gün art arda bir araya geldi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Hasan Ebu Şeyma yaptığı açıklamada, "ABD temsilcisi, güney cephesi komutanlarına, ateşkesi güçlendirmek ve rejime karşı yürütülen askeri operasyonları bir an önce durdurmak için kendilerine verdiği askeri desteği durduracaklarını iletti." iddiasında bulundu.

Ebu Şeyma, ABD'nin güneydeki muhaliflere verdiği desteğin sadece lojistik ve mali yardımlarla sınırlı kalacağını ileri sürdü.

Amman'daki görüşmelere katılan, isminin açıklanmasını istemeyen askeri muhalif de şunları kaydetti:

"ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyindeki askeri grupları dondurma kararı aldı. Dolayısıyla ülkenin güney bölgesini, diğer bölgeleri kapsayacak bütün anlaşmalardan ve gelişmelerden uzak tutarak, hem Ürdün sınırını hem de (İsrail işgalindeki) Golan Tepeleri bölgesini güvende tutmak istiyor. ABD, Rusya ve Ürdün temsilcileri, bizden rejim güçleriyle savaşmayı bırakıp, sadece DEAŞ ile mücadele etmemizi istedi."

PKK/PYD'YE YÖNLENDİRİYOR

Güneydeki muhalif gruplardan Şüheda el-Karyateyn'in sözcüsü Ebu Ömer Humusi de ABD, Rusya ve rejimin söz konusu bölgeyi aralarında paylaşmak için anlaşarak muhalif gurupların etkisini asgariye düşürmek istediğini söyledi.

ABD'nin bölgedeki gruplara terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ'a karşı savaşmayı telkin ettiğini belirten Humusi, "ABD, bizden Şeddadi bölgesine savaşçı göndermemizi istedi. Biz reddettik. SDG şemsiyesi altında savaşmak istemediğimiz için. Bize rejimle ve İran'a bağlı milislerle çatışmaları durdurmamız için talimat geldi. O yüzden koalisyon güçleriyle ilişkimizi kestik. Biz, Ahmed Abdo ve Usud Eş Şarkiya gibi gruplar, rejimin ve milislerin Çöl'de ilerleme çabalarına karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD, 22 Temmuz'da Şüheda el-Karyateyn grubuna rejimle çatışmaya devam ettiği gerekçesiyle desteğini kestiğini duyurmuştu.

DERA'DA RUS KUVVETLERİ KONUŞLANIYOR

Bu arada, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ürdün'de taraflar arasında görüşmeler sürerken anlaşma gereği Rus kuvvetleri, Dera'nın bazı bölgelerine konuşlanmaya başladı.

Moskova yönetiminin "savunma amaçlı hafif silah taşıyan askeri polis" şeklinde nitelediği kuvvetler, Dera'da 6 noktaya yerleşti.

Rus kuvvetleri, rejimin kontrolündeki el-Sahari ve Sebil mahallerinin yanı sıra İzra ve Sanameyn ilçesi, el-Kinya beldesi ve Dera’nın kuzey kırsalındaki Mekteb el- Hatap kontrol noktasında görüldü.

Ayrıca, Dera’nın kuzeydoğusundaki Saale Askeri Havalimanı'na Rus bayrağı asıldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:20
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