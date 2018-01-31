Yeni hedef Baflun Dağı

Türkiye’nin bölgede huzur ve güvenin tesis edilmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda terör örgütlerine büyük darbe vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’e ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor.



Sızma girişimi önlendi



Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolün tamamen sağlanmasının ardından, bazı teröristler sızma girişiminde bulundu. Sızma girişiminde bulunan teröristlerden 5'i Mehmetçik tarafından öldürüldü. Stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekâtın batı hattında büyük bir başarı sağlanmış oldu. Harekâtta bir sonraki hedefin, Baflun Dağı ve Meydanki Barajı Bölgesi olduğu belirtildi.



İki köy daha kurtarıldı



Ayrıca, dün sabah saatlerinde TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin civarındaki köylere operasyon başlattı. Çatışmaların ardından 2 köy terör örgütü PYD/PKK zulmünden kurtarıldı. Raco beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı. Böylece harekatta geride kalan 11 günde Afrin'in beş beldesinde 17'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'ü stratejik tepe olmak üzere 23 nokta terör örgütünden kurtarılmış oldu.



Azez’e takviye yapıldı



Öte yandan, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez bölgesine yeni askeri araç sevkıyatı yapıldı. Çeşitli birliklerden sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez bölgesine geçti.



649 terörist öldürüldü



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 terörist etkisiz hale getirildi. 11 günlük süreçte sadece sınırdışı değil sınır içinde de teröre geçit verilmedi. Farklı yer ve dönemlerde çekilmiş fotoğrafları Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde çekilmiş gibi gösteren, yalan ifadelerle Türkiye aleyhtarı paylaşımlar yaparak terör örgütünü öven kişilere göz açtırılmadı. Sosyal medya üzerinden provokasyon üreten 311 terör yandaşı gözaltına alındı. Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

Mehmetçik stratejik tepeyi ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi. Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Gece-gündüz mevzide elleri tetikte nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan Mehmetçik de dikkati çekti. Öte yandan savaş uçaklarımız Darmık Dağı ile çevresini vurdu. Karadan ise ateş destek vasıtaları, fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar ile bölge vuruldu.

BURAK BATTAL / İSTANBUL