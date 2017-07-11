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Yeni HDP'mi kuruluyor?

Kürt halkından rabet görmeyen ve tabela partileri olarak anılanKürdistan Demokrat Partisi, Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi, Türkiye ve Kürdistan Yurtsever Demokratlar Partisi (PWD) tek çatı altında birleşme kararı aldı.

11 Temmuz 2017 Salı 16:50
Yeni HDP'mi kuruluyor?

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ismiyle kurulacak olan yeni partinin çalışmaları bir süredir devam ediyordu.

Türkiye’de resmi olarak faaliyet sürdüren KDP-T, Sertaç Bucak’ın liderliğini yaptığı KDP-Bakur ve Irak’da bulunan PWD birleşme kararı aldı.

Yeni kurulacak olan parti için bugün Türkiye İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılması bekleniyordu. Ancak bakanlık, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün yaklaşması nedeniyle yoğunluk olduğunu gerekçe göstererek, başvurunun başka bir gün yapılmasını istedi.

Başvurunun yarın yapılacağı öğrenilirken, Başvuru öncesi yapılması planlanan basın açıklaması da iptal edildi.

Partinin kuruluşunda 240 isim yer alıyor. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:50
  1. Kürdistan Demokrat Partisi
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