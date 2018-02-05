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Yeni Havalimanı’na taşınma 48 saatte tamamlanacak

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma, 29 Ekim’deki açılış töreninin hemen ardından 30 ve 31 Ekim’de 48 saatte tamamlanacak.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:11
Yeni Havalimanı’na taşınma 48 saatte tamamlanacak

İstanbul’un yeni havalimanına taşınma sürecinin detaylarına ulaşıldı. Bütün fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve devlet erkanının katılacağı muhteşem bir törenle açılacak. Ancak havalimanı 29 Ekim’de hemen hizmet vermeye başlamayacak. 29 Ekim’de havalimanının resmi açılış seremonisi yapılacak ve sadece Cumhurbaşkanı ile diğer VIP konukları taşıyan uçaklar havalimanına iniş-kalkış yapacak.

TATİLE DENK GELİYOR

29 Ekim Pazartesi gününe denk geliyor. Cumartesi ve pazarla birlikte 3 günlük tatili değerlendirmek isteyen başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu şirketleri, Atatürk Havalimanı’ndan Yeni Havalimanı’na geçişi bu nedenle 29 Ekim yerine 30 ve 31 Ekim’de yapmak istiyor. 29 Ekim’de bir yanda açılış, diğer yanda taşınma işleminin aksamaya sebep vermemesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havayolu şirketleri ve yer hizmeti şirketleriyle mutabık kaldı. 48 saatte tamamlanması hedeflenen Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına taşınma sürecinin tüm detayları planlandı. Plana göre, 30 ve 31 Ekim olmak üzere 2 gün boyunca yabancı havayolları İstanbul’a uçuş yapmayacak. Yoğunluğu azaltarak geçişin daha kolay gerçekleşmesini amaçlayan bu durum, İstanbul’a sefer yapan yabancı havayolu şirketlerine bildirilecek.

2 GÜNE BİLET KESİLMEYECEK

Söz konusu şirketler İstanbul uçuşlarını iptal ederek 30 ve 31 Ekim tarihlerine bilet kesmeyecek. Sadece Atatürk Havalimanı’nı ana merkez olarak kullanan Onur Havayolları ve Atlasglobal gibi özel havayolu şirketleri ilk 12 saatlik süre boyunca uçuşlarını yapacak.

Arka arkaya havalanacaklar

THY ise taşınma süresince en az 18 saat uçuş yapmamayı planlıyor. Bu sürede bilet satmayacak olan THY, uçaklarını Atatürk Havalimanı’ndan havalandırarak Yeni Havalimanı’na indirmeyi planlıyor. Yerdeki araçlar da karayoluyla Yeni Havalimanı’na taşınacak. 48 saatin sonunda İstanbul Yeni Havalimanı saatte 35 iniş, 35 kalkış olmak üzere uçaklara hizmet verecek. Atatürk Havalimanı ise VIP ve business uçuşlar olmak üzere saatte 5 iniş ve 5 kalkış olmak üzere bir süre daha uçak iniş-kalkışlarına hizmet verebilecek. Bazı münferit kargolar da bir süre Atatürk Havalimanı’na gelip gidecek.

Yoğun bir trafik

Atatürk Havalimanı’nın yeni havalimanına taşınma operasyonu, ORAT (İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Taşınmas )toplantılarında genel hatlarıyla netleşmiş durumda. 30 Ekim gecesi saat 01.00’den itibaren Yeşilköy’den İstanbul’un Karadeniz yönüne kara ve havadan yoğun bir trafik yaşanacak.

Akşam

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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