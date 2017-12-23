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Yeni havalimanına 3D’li tanıtım

İlk etabı Şubat 2018’de hizmete girecek olan dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın, 3D animasyon videosu kamuoyu ile paylaşıldı

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:32
Yeni havalimanına 3D’li tanıtım

200 MİLYON YOLCU 

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın 3D animasyon videosunda; İstanbul’un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.

Alışveriş ve yeme-içme alanlarındaki ferahlığın göze çarptığı videoda, İstanbul boğazından esinlenerek tasarlanan duty-free alanında, Türkiye pazarına ilk defa girecek uluslararası markaların yanı sıra birçok yerli markanın da sınırsız alışveriş seçeneği sunacağı ve mobil uygulamadan ön sipariş sistemi ile ürünlere beklemeden ulaşılabileceği belirtiliyor.

350 NOKTAYA UÇUŞ

Havalimanı tamamlandığında nelerin yer alacağı söz konusu videoda ilk kez yer verildi. 350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 Check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 Backdrop (bagaj teslim) ünitesi ve e-pasaport girişleri ile benzersiz bir deneyim sunulmaya hazırlanılıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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