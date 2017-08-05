Yeni Hava Kuvvetleri komutanını CHP'li kuzeni anlattı!
Yeni Hava Kuvvetleri komutanı Hasan Küçükakyüz’ü CHP Parti Meclisi üyesi olan kuzeni İdris Akyüz anlattı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:00
Kısa bir süre önce YAŞ kararıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirilmişti. Bunun üzerine CHP'li kuzeni İdris Türk çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İdris Akyüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili kardeşim, amcaoğlu Org. Hasan Küçükakyüz Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştır. Katıksız bir Atatürkçü olan Org. Hasan Küçükakyüz'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah utandırmasın..!”