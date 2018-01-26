Yeni güç ‘data’

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye’nin datasına sahip çıkması lazım” mesajı verdi. Davos’un dünyada ekonomik ve politik güce sahip kişi, şirket ve ülkelerin bulunduğu bir yer olduğunu anımsatan Terzioğlu, “Ben buradaki toplantılarımda gerçekten bir kırılım noktasına doğru yaklaştığımızı hissettim. Çünkü ekonomik güç, politik güç bugüne kadar belirli kaynaklardan geliyordu. Bu kaynak değişiyor. Yeni kaynak data” diye konuştu.

GÜÇ KAZANDIRACAK

Terzioğlu, her liderin Davos konuşmasında datanın önemini vurguladığını, yeni petrolün data olduğundan bahsettiğini söyledi. Dataya sahip çıkanların artık değer oluşturacağı, zengin olacağı ve güç kazanacağı görüşünün hakim olduğunu anlatan Terzioğlu, “Bence Türkiye’nin de çıkarması gereken bir ders var. Türkiye’nin datasına sahip çıkması lazım. Datasını koruması, saklaması, işlemesi ve tekrar dijital servise dönüştürmesi lazım.” ifadelerini kullandı. Turkcell’in data stratejisinin de bununla uyumlu olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, şunları söyledi: “Biz, dünyada geçen sene ilk 3 çeyreklik sonuçlara bakarsanız en hızlı büyüyen telekom operatörüyüz ve stratejimizin temelinde de datayı işleyerek dijital servislere çevirip müşterilerimize ulaştırmak var. Bir anlamda ne kadar doğru bir sürece iki sene önce başladığımızı gösteren bir şey. Bu açıdan beni çok sevindirdi.”

PAYCELL ÇOK KUNUŞULACAK

Bu yılın “önemli atılımlarından bir tanesinin de mobil ödeme platformları” olacağını vurgulayan Terzioğlu, şunları söyledi: “Türkiye olarak da milli ödeme platformumuz çok kritik ve Turkcell olarak da bizim yeni ürünümüz Paycell bu yılın en çok konuşulan konularından bir tanesi olacak.”