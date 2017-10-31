Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hulus Akar'ın Akıncı'ya götürülüşünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürüşünün yeni görüntüleri ortaya çıktı.

31 Ekim 2017 Salı 08:14
Hulus Akar'ın Akıncı'ya götürülüşünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin refakat ettiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kendisini Akıncı'ya götürecek helikoptere bindirilirken, kimliği tespit edilemeyen siyah takım elbiseli sivil bir kişi de dikkat çekiyor. Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda komutanların Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere helikoptere bindirildikleri belirtildi.

Raporda ayrıca, Genelkurmay çatı davasında tutuklu bulunan eski Kurmay Yüzbaşı Oktay Felekoğlu'nun derdest edilen komutanların arkasından geldiği belirtilerek, "Bölgede bulunmakta olan bir özel kuvvet mensubu askere sarıldığı, helikopterin yanına kadar geldiği, daha sonra araç park yeri önünde beklediği görüldü" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:14
  1. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
  2. FETÖ
  3. 15 temmuz darbe girişimi

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD savaşa mı hazırlanıyor? Bakanlar öyle bir şey istedi ki...
    1. ABD savaşa mı hazırlanıyor? Bakanlar..
    2. Özkök, Trump'ın sözleriyle..
    3. Parasını alamayan işçiler Zara..
    4. Londra'dan MESA’ya çifte ödül
    5. Esed terör örgütüne boyun eğdi
    6. Altınordu terminalinin sözleşmesi..
    7. Ordu Büyükşehir Belediyesi spor..
    8. Libya'da hava saldırısı! Onlarca ölü..
    9. Perakende sektöründe yabancı yatırım..
    10. Yerli otoda sona gelindi! Üretici..
    11. AB, hem Avrupa’yı hem deBirliğini..
    12. Amerika S-400 alımını engellemek için..
    13. CHP'li Başkan Kurt taksicileri isyan..
    14. İsrail tüneli havaya uçurdu: 5 ölü
    15. Ekonomi ve siyaset gündemi - 31 Ekim..
    16. Piyasaların gözü kulağı ABD'de
    17. FETÖ göz yumdu, terör örgütü PKK..
    18. Meclisi siber saldırılara karşı..
    19. Darbeci FETÖ ile FOX TV işbirliğinin..
    20. F-35'ler 2018'de Türkiye'de
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'