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Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, 3 katrilyon Güneş'in kütlesine sahip galaksi kümesini kayda aldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:38
Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...

NASA'dan yapılan açıklamada, teleskobun, Dünya'dan yaklaşık 9,7 milyar ışık yılı uzakta, 3 katrilyon Güneş'in kütlesine sahip galaksi kümesini görüntülediği bildirildi.

Açıklamada, "ACT-CLJ0102-4915" isimli kümenin evrende şimdiye kadar keşfedilen en parlak, en büyük ve en sıcak galaksi kümesi olduğu kaydedildi.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 17:38
  1. Hubble Uzay Teleskobu
  2. NASA
  3. Avrupa Uzay Ajansı
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