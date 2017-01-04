Yeni genel sekreter Türkiye hakkında ne dedi?

Birleşmiş Milletler (BM) yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres göreve başladığı ilk günde, BM'nin bürokratik engellerden kurtulması gerektiğini söyledi.

New York'taki BM Genel Merkezi'ne ilk kez gelen Guterres karşılamaların adından BM çalışanlarına yönelik kısa bir konuşma yaptı. Küresel sorunların yalnızca küresel çözümlerle ele alınarak aşılabileceğini vurgulayan Guterres, BM'nin bu çok taraflı yaklaşımın temel taşı olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi. Eski Portekiz Başbakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlerinde de bulunan Guterres, BM'nin 'deli gömleği' olarak nitelendirdiği bürokrasiden kurtulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta ABD'ye geleceği öğrenildi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Guterres, ilk mesai gününde yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerindeki küresel terörizm fenomenini tetikleyen çatışmalara dikkati çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürütürken Türkiye ile yakından çalıştığını ve Türk halkının cömertliğine şahit olduğunu belirten Guterres, "En fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı, korkunç terör saldırısının kurbanı oldu." dedi.

İstanbul'daki "alçak" terör saldırısını kınayan Guterres, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Guterres, İstanbul'daki "iğrenç" saldırının faillerinin hızla yargı karşısına çıkarılmasını umut ettiğini bildirdi.

Sorunların küreselleştiğini ve ülke bazında çözülemeyeceğini ifade eden Guterres, küresel sorunlara ancak küresel çözümler bulunabileceğini ve BM'nin çok yönlü yaklaşımların temel taşı olduğunu vurguladı.